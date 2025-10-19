Ισραήλ: Εγκρίθηκε η πρόταση Νετανιάχου – Μετονομάζει τον πόλεμο στη Γάζα σε «Πόλεμο της Αναγέννησης»

Η κυβέρνηση ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να μετονομαστεί ο πόλεμος στη Γάζα σε «Πόλεμο της Αναγέννησης», παρά την αντίθεση ορισμένων οικογενειών ομήρων και μελών του υπουργικού συμβουλίου, αναφέρει η ιστοσελίδα Times of Israel.

Ο υπουργός Υποθέσεων Διασποράς Amichai Chikli απείχε, ενώ η υπουργός Οικισμών και Εθνικών Έργων Orit Strock ψήφισε κατά.

Ο Chikli έγραψε στο X ότι ο όρος «αναγέννηση» στην πραγματικότητα «ανήκει στην ίδρυση του κράτους και στη γενιά των ιδρυτών».

Η Strock δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να καθοριστεί το αποτέλεσμα του πολέμου και να του δοθεί επίσημο όνομα, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο «να περιμένουμε και να δούμε αν θα επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου».

Σήμερα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το νέο όνομα υποδεικνύει πώς «αναγεννηθήκαμε” από τη φρικτή καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου».

