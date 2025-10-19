Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: Πληροφορίες των Times of Israel για επίθεση σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα – Οι IDF απαντούν με αεροπορικές επιδρομές

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
Photo: AP

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Γάζα, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για επίθεση από ενόπλους κατά ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα, στην περιοχή Ράφα, αναφέρει η ιστοσελίδα The Times of Israel, προκαλώντας αντίδραση από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από αναφορές περί παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο της επίθεσης.

«Το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί την τελευταία παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημο σχόλιο. Την Παρασκευή, σύμφωνα με τις IDF, αρκετοί τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ στην περιοχή Ράφα και άνοιξαν πυρ κατά των ισραηλινών στρατευμάτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στο περιστατικό αυτό», σημειώνει η ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.  Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε το Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Ισραήλ: Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν τη σορό ομήρου που παραδόθηκε το Σάββατο από τη Χαμάς

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν τη σορό του Ρόνεν Ένγκελ, του ενός εκ των δύο θανόντων ομήρων, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν το Σάββατο, από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ρόνεν Ένγκελ» για την επιστροφή της σορού του στο Ισραήλ, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ανακοίνωση αυτή, το Ισραήλ δηλώνει ξανά ότι δεν θα κάνει «κανέναν συμβιβασμό» και ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες έως ότου όλοι οι νεκροί όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας επαναπατριστούν.

Ο 54χρονος Ρόνεν Ένγκελ, κάτοικος του κιμπούτς Νιρ Οζ, στο νότιο Ισραήλ, είχε απαχθεί από το σπίτι του και σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση άνευ προηγουμένου μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και το πτώμα του είχε μεταφερθεί στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο θάνατός του είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ την 1η Δεκεμβρίου του 2023.

Η σύζυγός του Καρίνα και οι δύο κόρες τους Γιουβάλ και Μίκα είχαν επίσης απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αλλά είχαν αφεθεί ελεύθερες κατά την πρώτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε συναφθεί με τη Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023, ύστερα από 52 ημέρες που κρατούνταν.

Δύο σοροί, η μία εκ των οποίων του Ρόνεν Ένγκελ, παραδόθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας χθες το βράδυ στη Γάζα, προτού μεταφερθούν σε ιατροδικαστικό κέντρο για να ταυτοποιηθούν.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που εξακολουθούσε να κρατάει, το αργότερο ως τις 13 Οκτωβρίου.

Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούσε, αλλά μέχρι στιγμής έχει παραδώσει μόνον 12 από τις 28 σορούς θανόντων ομήρων που βρίσκονταν υπό την κατοχή της.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Καρκίνος του παγκρέατος: Η εξατομίκευση παραμένει το κλειδί για την επιλογή κατάλληλης θεραπείας

e-ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του – Το παράδειγμα της υπηρεσίας DASHBOARD

Τα νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής το 2026

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται

Αφαιρώντας το σοκ από την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των κυμάτων κρούσης με ακριβή υπολογιστικά μοντέλα
περισσότερα
13:05 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Πρωτοφανής ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – «Έκλεψαν 9 κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα»

Μια πρωτοφανής ληστεία, βγαλμένη από ταινίες του Χόλιγουντ ή τα βιβλία με τις περιπέτειες του ...
12:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αποκάλυψη-βόμβα από την Washington Post: Ο Πούτιν απαίτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα μ...
12:30 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ένοπλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Οι πρώτες πληροφορίες

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως στην καρδιά του Παρισιού έγινε ληστεία. Συγκεκριμένα...
12:08 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Υπό κράτηση ο πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη – Τα βίντεο που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης