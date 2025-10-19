Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Σύνοδος Κορυφής

Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9, που πραγματοποιείται στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, θα παρευρεθεί, αύριο, Δευτέρα 20/10, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Παρών στη Σύνοδο της MED9 θα είναι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II.

Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας – καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο της MED9

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές, ενώ αναμένεται να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξεχνάτε γιατί μπήκατε στο δωμάτιο; Βρήκαμε την επιστημονική εξήγηση

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνεται – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

OpenBusiness: Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου – Παράβολο 200 ευρώ μετά τη λήξη της προθεσμ...

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα παράθυρο για να ξεκλειδώσετε τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του εαυτού σας

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:13 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ οργανώνει την αντεπίθεση, χέρι-χέρι με τον ελληνικό λαό, για να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο κράτος

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα το πρωί σε εκδήλωση της Τομεακής Ο...
10:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δημόσιο: Τι προβλέπει το νέο πειθαρχικό Δίκαιο – Ποιοι κινδυνεύουν με απόλυση

Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι αρ...
10:29 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Πριν από τα Χριστούγεννα η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης – Fake news της αντιπολίτευσης για το 13ωρο

Με το μέτρο του υπουργείου Ανάπτυξης για μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων αρχίζει τ...
10:10 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μυλωνάκης: Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento – «Η συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες»

Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης