Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Η σχέση από απόσταση είναι δύσκολη – Μου αρέσει να είμαι κοντά του»

Για τη νέα της καθημερινότητα τώρα που δεν βρίσκεται σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Αρχικά ανέφερε: «Πρώτη φορά απέχω τηλεοπτικά μετά από τόσα χρόνια. Είναι μια καινούργια συνθήκη, αλλά έχω περισσότερο χρόνο για εμένα. Η αποχώρησή μου από το “Πρωινό” ήταν λόγω της ώρας, αλλά και για προσωπικούς λόγους, ήταν άλλη δέσμευση. Δεν έχω δει πολύ την εκπομπή, μου φαίνονται όμως ωραίες οι προσθήκες. Μου λείπει η τηλεόραση φέτος, αλλά είναι δύσκολο να κάνω καθημερινό και να έχω τις υποχρεώσεις που έχει μια εκπομπή».

«Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό. Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή, είναι το φόρτε μου», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που αφορούν τη σχέση της με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη: «Ανάλογα την περίοδο. Άμα κάτι μου τη δώσει, θα με επηρεάσει. Τώρα είναι μια περίοδος που δεν ασχολούμαι. Η σχέση από απόσταση είναι δύσκολη. Μου αρέσει να είμαι κοντά του, κάνουμε συνεχώς βιντεοκλήσεις».

