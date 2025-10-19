Χανιά: Κουκουλοφόροι τα έκαναν γυαλιά καρφιά σε τράπεζες και μεσιτικό γραφείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοβαρές υλικές ζημιές και φθορές σε κατάστημα επιχείρησης μεσιτικών υπηρεσιών και δύο τράπεζες προκάλεσε ομάδα ατόμων σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταμεσονύκτιες ώρες άγνωστοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη και το εσωτερικό των γραφείων της μεσιτικής εταιρείας. Διανύοντας την απόσταση προς το κέντρο και πριν από τη Δημοτική Αγορά, προκάλεσαν βανδαλισμούς σε μηχάνημα ΑΤΜ και τους υαλοπίνακες τραπεζικού καταστήματος. Οι κουκουλοφόροι, περίπου 25 άτομα, εξαφανίστηκαν στα στενά που οδηγούν στην παλιά πόλη.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί για να σημάνουν το χώρο με τους σπασμένους υαλοπίνακες για την αποφυγή τραυματισμού πολιτών.  καθώς και για τον εντοπισμό των δραστών. Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

Εν τω μεταξύ, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή του βανδαλισμού σε μια από τις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δράστες, κρατώντας αντικείμενα στα χέρια σπάνε και διαλύουν το ΑΤΜ.

