Αποκάλυψη-βόμβα από την Washington Post: Ο Πούτιν απαίτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ για τον τερματισμό του πολέμου

Enikos Newsroom

διεθνή

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε να παραδώσει το Κίεβο τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, μιας στρατηγικά κρίσιμης περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν στη Washington Post δύο ανώτεροι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συζήτηση των δύο ηγετών.

Ο Πούτιν προσπαθεί χωρίς επιτυχία να κατακτήσει την περιοχή εδώ και 11 χρόνια, αντιμετωπίζοντας συνεχώς την αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων, οι οποίες θεωρούν την περιοχή ως σημαντικό προπύργιο ενάντια σε μια ταχεία ρωσική προέλαση προς τα δυτικά, προς το Κίεβο.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντονέτσκ υποδηλώνει ότι δεν αποσύρεται από τις προηγούμενες απαιτήσεις του, οι οποίες έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών.

Η Ρωσία ή οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ολόκληρο το Ντονέτσκ.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την απαίτηση του Πούτιν, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Στην επίσημη δήλωσή του μετά τη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν υποστήριξε δημόσια το ρωσικό αίτημα. Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουν τις συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Πούτιν υπονόησε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας, που ελέγχει εν μέρει -της Ζαπορίζια και της Χερσώνας- με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ. Η πρόταση αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως βήμα προόδου, σε σχέση με τις προηγούμενες απαιτήσεις που είχε θέσει ο Πούτιν στη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

Όμως οι Ουκρανοί δεν φαίνεται να το βλέπουν έτσι, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης: «Είναι σαν να τους πεις να πουλήσουν το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα».  Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα  της Washington Post για σχολιασμό.

 

