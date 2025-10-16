Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη -«Θα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Για μια «πολύ παραγωγική» επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας άλλη μία σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να υπάρξει μια συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, των “κορυφαίων συμβούλων” τους. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια «ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια τοποθεσία που θα συμφωνηθεί», στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία. Ο Πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, την Μελάνια, για την ενασχόλησή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.

Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν. Ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε έναν συμφωνημένο τόπο, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον ”άδοξο” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.