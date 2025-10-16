Μέση Ανατολή: Η Παλαιστινιακή Αρχή παρουσίασε το δικό της σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας – «Το όραμά μας είναι σαφές»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γάζα
Photo: AP

Ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής συναντήθηκε σήμερα στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης με διπλωμάτες στους οποίους παρουσίασε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας, μολονότι η μελλοντική διακυβέρνηση αυτού του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα παραμένει ασαφής.

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες η Παλαιστινιακή Αρχή θα λειτουργεί πλήρως στη Γάζα» είπε ο Μοχάμαντ Μουστάφα, λίγες ημέρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Χαμάς έθεσε τον θύλακα υπό τον έλεγχό της το 2007, έπειτα από συγκρούσεις με τους πολιτικούς αντιπάλους της και κυρίως με τη Φάταχ, το κόμμα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Έκτοτε, η Παλαιστινιακή Αρχή συνεχίζει να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, έστω και εν μέρει, στη Λωρίδα της Γάζας. Ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοί της παρέμειναν στις θέσεις τους και υπό τη διακυβέρνηση της Χαμάς, ενώ άλλοι αποχώρησαν.

Το σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε η Ουάσινγκτον δεν κλείνει την πόρτα στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαδραματίσει κάποιον ρόλο η Παλαιστινιακή Αρχή, απαιτώντας όμως τη μεταρρύθμισή της. Ωστόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθεται στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και ουσιαστικά απέρριψε την ιδέα να κυβερνήσει τη Γάζα η Παλαιστινιακή Αρχή μετά τον πόλεμο.

Ο Μουστάφα είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή συνέταξε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας σε τρεις φάσεις και σε βάθος πενταετίας, με συνολικό κόστος 65 δισεκ. δολάρια για 18 τομείς, όπως η εκπαίδευση, η διακυβέρνηση και η στέγαση. Το σχέδιο βασίζεται στις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη σύνοδο των αραβικών χωρών στο Κάιρο, τον περασμένο Μάρτιο. Ο Μουστάφα υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο αυτό η Αίγυπτος και η Ιορδανία ήδη έχουν αναλάβει να εκπαιδεύσουν τους Παλαιστίνιους αστυνομικούς.

«Το όραμά μας είναι σαφές» είπε σήμερα, ενώπιον των Παλαιστίνιων υπουργών, των διπλωματών και στελεχών διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ. «Η Γάζα πρέπει να ανοικοδομηθεί ως μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διατήρησε την παρουσία της στη Λωρίδα της Γάζας επιδιορθώνοντας τα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, ξεκίνησε να σχεδιάζει το μέλλον του θύλακα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Ο Μουστάφα, πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας και πρώην διευθυντής ενός παλαιστινιακού επενδυτικού ταμείου, είπε ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες, βασικός οικονομικός υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι θα ξαναρχίσουν την αποστολή επιτήρησης στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου.

Το σχέδιο της Παλαιστινιακής Αρχής «θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτική και εδαφική ενότητα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη και να συμβάλει στην εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου πλαισίου διακυβέρνησης του κράτους της Παλαιστίνης», συνόψισε ο Μουστάφα.

