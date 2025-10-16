Βελόπουλος: Το μόνο που χρειάζεται είναι ολομέτωπη επίθεση απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση

«Το μόνο που χρειάζεται είναι ολομέτωπη επίθεση απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση» τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη δευτερολογία του στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή. Είναι στην έξοδο. Αυτό το πολιτικό κεφάλαιό έχει εξαντληθεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό όλοι μας θεωρούν παρία, ειδικά ο Τραμπ».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι «η κυβέρνηση έχει βρώμικα sites που γράφουν ό,τι θέλουν», ενώ απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό είπε: «Κύριε Μητσοτάκη, μην στέλνετε κολαούζους. Ελάτε εδώ να αναμετρηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να ανακατεύονται οι χρήσιμοι ηλίθιοί σας, οικογένειες και παιδιά. Να αναμετρηθούμε πολιτικά, με επιχειρήματα, όχι με λάσπη και βούρκο. Εμείς, λοιπόν, υποσχόμαστε ότι δεν θα ξαναπαλέψουμε στο βούρκο γιατί δεν θέλουμε να λερωθούμε. Είσαστε άξιοι να είσαστε αυτοί που είσαστε. Εμείς είμαστε διαφορετικοί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «νέα NAVTEX της Τουρκίας με πραγματικά πυρά, ανοικτά της Λήμνου, στα όρια των 6 ναυτικών μιλίων» και υπογράμμισε: «Μετά τα ωκεανογραφικά Πίρι Ρέϊς, οι Τούρκοι βγάζουν και τα πολεμικά. Την ώρα που εσείς μας μιλάτε για ήρεμα νερά. Ξιφουλκήσατε, προσέθεσε, όλοι κατά της Ρωσίας για τις προσβλητικές και ανθελληνικές θέσεις της Ζαχάροβα, όταν εσείς κηρύξατε πόλεμο στην Ρωσία. Κάνατε τίποτα για τα Σκόπια; Εσείς δεν τα λέτε Βόρεια ψευτο-Μακεδονία; Η Ζαχάροβα μίλησε για δύο κράτη στην Κύπρο. Εσείς τι κάνατε; Μήπως επιβάλατε κυρώσεις στην Τουρκία;».

Αναφερόμενος στα όσα είπε ο πρωθυπουργός για τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε: «Η αλήθεια για τον Τραμπ είναι ότι ξαφνικά γίνατε όψιμος υπερασπιστής του. Η αλήθεια είναι ότι τον βρίζατε. Σας λέγαμε να μην τον βρίζετε, αλλά δεν μας ακούγατε.

Μας είπατε ότι από το πρόγραμμα SAFE η Τουρκία δεν πάρει ούτε ένα ευρώ. Εμείς αυτό το κρατάμε. Γιατί αν κι αυτό είναι σαν το «η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι με τους λαθρομετανάστες» που είχατε πει, τότε θα έχετε ατυχήσει ακόμα μια φορά! Όσο για την Τουρκία, γιατί να έρθει πιο κοντά με την Ευρώπη;; Παίρνει χρήματα, παίρνει επενδύσεις και δεν έχει καμία υποχρέωση».

Σχετικά με τον φράχτη του Εβρου, υποστήριξε: «Τα σύνορά μας είναι σουρωτήρι. Εκείνος ο φράχτης, αλήθεια, για τα οικόσιτα τι έγινε; Εσείς μας λέγατε ότι δεν θα περνάει ούτε κουνούπι. Σήμερα όμως στην Βύσσα μπήκαν λαθρομετανάστες».

Ακολούθως, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση αποπροσανατόλισε την σημερινή συζήτηση, αλλάζοντας την ατζέντα με το Ισραήλ» και συμπλήρωσε: «Μας είπατε ότι οι Ευρωπαίοι είναι φίλοι μας. Αλήθεια, έχετε ακούσει τίποτα για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Τουρκία; Ξέρετε ποιος αγοράζει τα κρατικά ομόλογα της Τουρκίας; Αναφορικά με τα εξοπλιστικά, είπατε ότι πετύχατε να μην μετρούν στο χρέος. Αφού θα μετρούν στο έλλειμμα, ποια είναι η διαφορά; Όσο για το πλεόνασμα, αυτό είναι πλεόνασμα φορο-είσπραξης. Αναρωτηθήκατε αν η Κύπρος είναι πιο σημαντική από την Ελλάδα. Εμείς θα διαφωνήσουμε, γιατί λέμε ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα. Χαρακτηρίσατε, δε, μεγάλη επιτυχία του Σημίτη την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Τι δεν μας είπατε; Δεν είπατε για την εθνική καταστροφή στα Ίμια».

Ακόμη ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έκανε λάθη με τα τζαμιά στα Δωδεκάνησα. Εσείς ανοίξατε την κερκόπορτα στα Δωδεκάνησα. Άνοιξε υποκατάστημα στα Δωδεκάνησα η τουρκική ΖΙΡΑΤ BANK και η ΝΔ ανοίγει τζαμιά στην Ρόδο και την Κω. Και τώρα οι Τούρκοι μιλούν για μειονότητα στα Δωδεκάνησα».

Οσον αφορά στο δυστύχημα των Τεμπών, υποστήριξε: «Θυμάστε το πανηγύρι που έστησε μια εγκληματική ομάδα επικοινωνίας, όταν ο Καπερνάρος κατέθεσε τα πλαστά βίντεο; Τώρα όμως που καλείται να αποδείξει την γνησιότητά τους, ο Καπερνάρος κρύβεται για δεύτερη φορά. Όπως και η κυβέρνηση, που έλεγε ότι θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δεν έστειλε πολιτική αγωγή. Τι πετύχαμε; Στις 30 Οκτωβρίου θα γίνει δίκη. Θα δικαστούν οι υπεύθυνοι. Αλλά για το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα άνοιξαν 500 κάμερες, για τα Τέμπη ακόμα ψάχνουμε».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος στους Ελληνες πολίτες είπε: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το παρελθόν. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε το μέλλον. Υπάρχουν οι φτωχοί που πεινούν και οι πλούσιοι που απομυζούν τους φτωχούς. Αλλάζουμε το μέλλον της Ελλάδας, γιατί εμείς είμαστε η σταθερά στην κινούμενη άμμο του πολιτικού συστήματος. Ο πολιτικός χώρος είναι κινούμενη άμμος. Η ΝΔ έχει το θέμα της διαδοχής της, τα κόμματα της αριστεράς αλληλοσπαράσσονται, μόνον ο πατριωτικός, εθνικός, κοινωνικός, λαϊκός χώρος που ενώνει αριστερά και δεξιά με ένα σύνθημα: όλα για τον φτωχό Έλληνα, όλα για τον φτωχό πολίτη. Εμάς δύναμή μας είναι οι Έλληνες, όχι οι πλουτοκράτες», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ