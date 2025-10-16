Βουλή – Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: «Έχετε κάνει τους θεσμούς κουρελόχαρτο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης, Βουλή

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήλθε να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπία, αλλά ήλθε για να στήσει ένα προσωπικό σόου για τον προπαγανδιστικό του μηχανισμό και να συσπειρώσει την κυβέρνησή του, που έχει εσωτερικά προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Απάντησε στον πρωθυπουργό που κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υποβαθμίζουν τον θεσμό του Κοινοβουλίου με τις μεγάλες ομιλίες τους: «Το πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ο χρόνος ομιλίας των πολιτικών αρχηγών. Εσείς έχετε κάνει τους θεσμούς της χώρας κουρελόχαρτο, το δικό μας πρόβλημα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τα Τέμπη, είναι η Πύλος, είναι όσα κάνετε για να τα συγκαλύψετε».

Για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στην χρεωκοπία είπε: «Ξεχάσατε ότι ήταν η παράταξη σας που οδήγησε την χώρα στην χρεωκοπία πριν από 15 χρόνια. Ο πρωθυπουργός πανηγύρισε γιατί παρά τις υψηλές αμυντικές δαπάνες, η χώρα έχει και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Πώς βγαίνει όμως αυτός ο λογαριασμός; Αυτός ο λογαριασμός βγαίνει από την μείωση των δαπανών για το κοινωνικό κράτος. Η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις στις κοινωνικές δαπάνες».

Σχολίασε τα περί «ισχυρής Ελλάδας» λέγοντας: «Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες. Ισχυρή είναι μία χώρα που έχει κοινωνική συνοχή, που οι πολίτες της εμπιστεύονται τους θεσμούς. Μία χώρα που επενδύει στην διπλωματία και ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

Επανήλθε στο Παλαιστινιακό λέγοντας ότι «με καθυστέρηση ο πρωθυπουργός πήρε αποστάσεις από την πολιτική των αποικισμών του κράτους του Ισραήλ, αλλά πρόσθεσε ότι ακόμη και τώρα ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει το θάρρος να πει ότι συντελέστηκε γενοκτονία. Η μόνη λογική που συμφέρει την χώρα μας είναι η λογική του διεθνούς δικαίου».

Γενικεύοντας είπε «Πείτε μου πότε η Δεξιά έλυσε ένα σοβαρό θέμα εξωτερικής πολιτικής; Ποτέ. Η κυβέρνηση κάνει πολιτική με δύο ψυχές, η μία είναι η ψυχή του δεδομένου συμμάχου και της υποταγής στα κελεύσματα των ισχυρών και η άλλη είναι των ψευτολεονταρισμών για το εσωτερικό ακροατήριο».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος χημειοθεραπεία σε ασθενή-Τι αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου

Μητσοτάκης στο TikTok: «Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης – Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος από 1,37...

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ

https://www.foxreport.gr/entertainment/tests/test-iq-gia-dynatous-lytes-mporeite-na-vreite-ton-arithmo-tis-akolouthias-se-3...

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις
περισσότερα
20:28 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Δημοσκόπηση MRB: Η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

Στις 10,9 ποσοστιαίες μονάδες ανέρχεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, στην πρόθε...
19:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βελόπουλος: Το μόνο που χρειάζεται είναι ολομέτωπη επίθεση απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση

«Το μόνο που χρειάζεται είναι ολομέτωπη επίθεση απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση» τόνι...
19:25 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κουτσούμπας: Εσείς τον δρόμο σας με τους ιμπεριαλιστές συμμάχους σας κι εμείς τον δικό μας, με τον λαό

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην δευτερολογία του στη Βουλή κ...
19:15 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Καιρίδης για Βελόπουλο: «Έχασε την ψυχραιμία του και εκστόμισε βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς»

Στο επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης