Μητσοτάκης σε Κουτσούμπα: «Τώρα που σας παραχώρησα τη θέση μου θα αναθεωρήσετε το “Αυτοί είστε”;» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλή

Ένα αστείο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Βουλή κατά την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την δευτερολογία του Σωκράτη Φάμελλου, ζήτησε τον λόγο για τη τριτολογία του, ωστόσο αντέδρασε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι μίλησε λιγότερο από οποιονδήποτε άλλον πολιτικό αρχηγό και σεβάστηκε τον χρόνο.

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι έχει δίκιο και παραχώρησε τη θέση του στον κ. Κουτσούμπα.

Αμέσως μετά την δευτερολογία του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, πήρε τον λόγο ο Πρωθυπουργός και αστειευόμενος είπε στον κ. Κουτσούμπα: «Τώρα που σας παραχώρησα τη θέση μου, υπάρχει περίπτωση να αναθεωρήσετε το “Αυτοί είστε” ή θα εξακολουθείτε να το λέτε;».

19:02 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

