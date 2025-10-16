Λάρισα: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ 

Ιατρικό λάθος σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας σε ασθενή διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Η ίδια σταμάτησε τη διαδικασία και ενημέρωσε τον γιατρό, ο οποίος εξέτασε την ασθενή, διαπιστώνοντας ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το συμβάν έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική». 

