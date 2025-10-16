Πειραιάς: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 37χρονης που αγκάλιαζε ηλικιωμένους για να κλέβει τις αλυσίδες τους  

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 37χρονης, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της οργάνωσης με άλλους με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, της διακεκριμένης κλοπής από δράστες που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της ληστείας.

Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ., η 37χρονη είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που αφαιρούσε αλυσίδες λαιμού από ηλικιωμένα άτομα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

