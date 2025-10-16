Πειραιάς: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 37χρονης που αγκάλιαζε ηλικιωμένους για να κλέβει τις αλυσίδες τους  

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 37χρονης, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της οργάνωσης με άλλους με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, της διακεκριμένης κλοπής από δράστες που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της ληστείας.

Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ., η 37χρονη είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που αφαιρούσε αλυσίδες λαιμού από ηλικιωμένα άτομα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Δείτε εδώ τα στοιχεία της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Εντολή σιωπής» στους υγειονομικούς του ΕΣΥ από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή-Διατάχθηκε ΕΔΕ

Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τους νέους πίνακες

Πάρκινγκ από… χρυσάφι: Εκτινάχθηκαν οι τιμές για μια θέση – Πόσα πρέπει να ξοδέψετε για να σταθμεύσετε στην Αθήνα

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις

ORCs: Πολίτες-επιστήμονες ανακάλυψαν τους ισχυρότερους «παράξενους ραδιοφωνικούς κύκλους» στο Διάστημα
περισσότερα
17:34 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα το τελευταίο τριήμερο  – Δείτε φωτογραφίες 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τ...
17:20 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση θανάτου του 11χρονου από έκρηξη λέβητα στις Σέρρες

Η υπόθεση για τον θάνατο 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη παιδιών από έκρηξη λέβη...
17:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Επιχείρηση για την διάσωσης γυναίκας που τραυματίστηκε σε φαράγγι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση για την διάσωση μίας γυναίκας, που τραυματίστηκε ...
16:51 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Β. Σοφίας

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης