Βελόπουλος: Εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο νομική, είναι ψυχή και πατριωτισμός

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική της εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι «εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνον νομική, είναι και ψυχή, είναι και πατριωτισμός. Και θα προσπεράσω τα ευφυολογήματα περί πατριωτών του καναπέ. Εμείς ποτέ δεν εκδηλώσαμε πατριωτισμό από τον καναπέ μας».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε: «Μας είπατε ότι υπηρετείτε το διεθνές δίκαιο. Ποιο δίκαιο; Απαράβατη αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ο νόμος του ισχυρού. Μιλήσατε για πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Καρδιά της Ευρώπης είναι οι Βρυξέλλες. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε καρδιά της Ευρώπης. Αντιθέτως στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν με τους ναζί. Μιλήσατε για επισιτιστική κρίση όταν για τον πρωτογενή τομέα κάνετε ό,τι μπορείτε για να τον καταστρέψτε. Έχουμε ετοιμάσει κάτι γι’ αυτό που έρχεται; Όποιος επικαλείται το διεθνές δίκαιο, απαντάμε με τον Θουκυδίδη: Το δίκαιο είναι του ισχυρού».

Όσον αφορά στο θέμα των εξοπλισμών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως «κάνουμε εξοπλισμούς χωρίς πρόσημο εγχώριας παραγωγής. Είναι λάθος εξοπλισμοί» και προσέθεσε: «Βασική μας διαφορά είναι ότι εσείς αγοράζετε όπλα και λέτε ότι το κάνετε για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας μας. Μα, τότε, λοιπόν, στην Κάσο γιατί φύγατε; Οι Τούρκοι αλιείς γιατί ψαρεύουν σε όλο το Αιγαίο στα 100 μέτρα από την ακτή; Είναι άλλο πράγμα το “αγοράζω όπλα” και άλλο το “τα χρησιμοποιώ” όποτε υπάρχει ζήτημα υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας».

Αναφερόμενος στο θέμα του φυσικού αερίου, τόνισε: «Είπατε ότι η Ελλάδα είναι κόμβος ενέργειας από το Αζερμπαϊτζάν. Τι δεν μας είπατε; Ό,τι παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία και πληρώνουμε τους Τούρκους πιο ακριβά. Γιατί το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι πηγή ενέργειας. Αγοράζει και αυτό από τη Ρωσία, το δίνει στην Τουρκία και μετά το αγοράζουμε κι εμείς. Έχουμε, δηλαδή, δύο μεσάζοντες».

Σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε πως «κάνατε θαλάσσια πάρκα νότια της Μυκόνο», σχολιάζοντας «ή θα κάνετε παντού ή μην κάνετε καθόλου». «Όταν ο ενδοτισμός και ο φόβος σας γίνονται θαλάσσια πάρκα αλά καρτ, τότε υπάρχει πρόβλημα» προσέθεσε ενώ για το ζήτημα της ΑΟΖ ανέφερε: «Ο χάρτης της Ευρώπης μιλάει για ΑΟΖ κανονική. Εσείς γιατί δεν κάνετε ΑΟΖ; Και τι μας λέτε γι’ αυτό; Ό,τι κάνετε εξωτερική πολιτική επί χάρτου της ΕΕ;».

Ειδική αναφορά έκανε στην Μονή Σινά, υπογραμμίζοντας: «Για το ζήτημα της περιουσίας της δεν μας είπατε ποιος θα αποφασίσει; Τα αιγυπτιακά δικαστήρια. Μας είπατε η αδελφότητα. Και η Ελλάδα πού είναι;».

Ανέφερε επίσης πως η Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη έκλεισε χθες για τον φόβο σεισμού και σημείωσε: «Έκλεισε για 130 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ντροπή να παρακαλάει ο Πατριάρχης ιδιώτες να κάνουν δωρεές;».

Μιλώντας για το θέμα των εξορύξεων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε πως «την CHEVRON εσείς την διώξατε πριν από τρία χρόνια, επειδή δεν θέλατε να κάνετε εξορύξεις. Τώρα τις θέλετε» και υποστήριξε ότι «η μόνη λύση για την Ελλάδα είναι να κάνει εξορύξεις».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, τόνισε: «Εάν οι σχέσεις με την Τουρκία καθορίζονταν, όπως εσείς είπατε, από την ιστορία, τότε δεν θα κάνατε την Διακήρυξη των Αθηνών. Οι Τούρκοι ποτέ δεν τήρησαν τον λόγο τους. Ψάξτε την ιστορία από το 1821 και μετά. Ουδέποτε οι Τούρκοι τήρησαν το λόγο και τις συμφωνίες τους».

Μας είπατε, προσέθεσε, ότι οι Τούρκοι τουρίστες ταξίδεψαν στη χώρα μας επειδή δεν πληρώνουν βίζα από την Τουρκία στην Ελλάδα. «Έρχονται με ένα σκάφος και δεν πληρώνουν τέλη ελλιμενισμού ούτε ένα ευρώ. Πάει ένα ελληνικό σκάφος στην Τουρκία και πληρώνει. Το λένε οι άνθρωποι από τα νησιά» σχολίασε και προσέθεσε:

«Μας μιλάτε για ήρεμα νερά με τους Τούρκους αλιείς να ψαρεύουν παντού; Μας μιλάτε για ήρεμα νερά με την μισή Κύπρο κατεχόμενη; Μιλάτε για ήρεμα νερά με αμφισβήτηση του Αιγαίου και της Θράκης; Το προξενείο της Κομοτηνής λειτουργεί σαν το μακρύ χέρι της Τουρκίας. Κλείστε το. Και λέτε ότι αν άρουν το casus belli θα είναι όλα καλά. Και αν άρουν το casus belli στα 6 ναυτικά μίλια θα συμφωνήσετε;».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό: «Για την εισβολή στην Ουκρανία ήσασταν λαλίστατος, για την Κύπρο όμως άλαλος. Κυρώσεις επιβάλατε στη Ρωσία για την επίθεση στην Ουκρανία, στην Τουρκία για την Κύπρο μας; Μία κύρωση απαιτήσαμε ποτέ; Το μόνο βέτο που επιβάλατε αφορούσε τους εφοπλιστές για να μεταφέρουν φυσικό αέριο. Είπατε ότι κινείστε με γνώμονα το διεθνές συμφέρον. Εμείς κινούμαστε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μας».

Σχολιάζοντας τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ανέφερε: «Είπατε, κύριε πρωθυπουργέ, ότι η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι καλή. Το πόσο καλή είναι αποδεικνύεται από το γεγονός ότι χρειαστήκατε έναν χρόνο για κερδίσετε μια χειραψία από τον Πρόεδρο Τραμπ. Όσο για την μεταφορά LNG από Έλληνες εφοπλιστές, να σας θυμίσω ότι το προϊόν των ΗΠΑ το φορτώνει ο εφοπλιστής και το μεταφέρει, όχι η Ελλάδα».

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι η Ελληνική Λύση «έχει τη δική της διαδρομή, που είναι σε ευθεία γραμμή με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και δεν είναι κύκλος η πορεία της. Είναι πορεία διαφορετική. Είναι πορεία ελληνική για τους φτωχούς και όχι για τους πλουτοκράτες. Η Ελληνική Λύση ανοίγει τους δρόμους και καλεί τον ελληνικό λαό να τους δει και να τους διαβεί μαζί μας, για μια καλύτερη Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ