Σε απόγνωση δεκάδες σεισμόπληκτοι σε Αρκαλοχώρι και Τύρναβο: Ζουν σε κοντέινερ εδώ και 4 χρόνια – «Είναι σαν να βρισκόμαστε στην πρώτη ημέρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα»

Σε κοντέινερ εξακολουθούν να μένουν περίπου 500 άτομα, 4 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Σήμερα, περίπου 600 μαθητές παρακολουθούν μαθήματα μέσα σε προκάτ αίθουσες, εκατοντάδες άνθρωποι διαμένουν σε σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα», ενώ τα μπάζα ακόμη δεν έχουν απομακρυνθεί. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον Τύρναβο, όπου περίπου 40 με 50 οικογένειες συνεχίζουν να κατοικούν σε πρόχειρα καταλύματα, μετά την ισχυρή δόνηση που «ταρακούνησε» την περιοχή στις 3 Μαρτίου του 2021.

της Μαρίας Πασαλίδου

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε το Αρκαλοχώρι το 2021, άφησε πίσω του έναν νεκρό, ο οποίος έχασε την ζωή του όταν κατέρρευσε ο ναός του Προφήτη Ηλία, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με τα συντρίμμια να είναι εμφανή μέχρι και σήμερα στην κωμόπολη.

Αν κάνει κάποιος μία βόλτα στην περιοχή, θα διαπιστώσει πως στο Αρκαλοχώρι ο χρόνος μοιάζει να έχει «παγώσει» και τα ερείπια σε διάφορα σημεία μαρτυρούν ακριβώς αυτό. Μία εικόνα εγκατάλειψης, που μεταφράζεται στο οδυνηρό συναίσθημα απόγνωσης που νιώθουν οι κάτοικοι. Όσοι βέβαια, έχουν παραμείνει εκεί και δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Οι παρακάτω φωτογραφίες που παρουσιάζει το enikos.gr, έχουν τραβηχτεί το 2025 και είναι τουλάχιστον αποκαλυπτικές: Πεσμένοι τοίχοι και σοβάδες, σπασμένα τζάμια, ετοιμόρροπες σκάλες, τρομακτικές ρωγμές σε κτίρια και σπίτια «φαντάσματα».

«Σαν να είμαστε μια Γάζα»

Με τοπίο που θυμίζει την ισοπεδωμένη Γάζα παρομοιάζει το Αρκαλοχώρι ο κ. Κωνσταντίνος Γκαντάτσιος, πρόεδρος του συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα». Μιλώντας στο enikos.gr περιγράφει την κατάσταση των σεισμόπληκτων σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, λέγοντας ότι «δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Είναι σαν να βρισκόμαστε στην πρώτη ημέρα, μετά τον σεισμό. Σαν να είμαστε μια… Γάζα. Ούτε καν έχουν μαζευτεί τα μπάζα».

«Περίπου 500 άτομα μένουν ακόμη σε 160 κοντέινερ, σε 7 διαφορετικά σημεία του δήμου. Τρία δημοτικά σχολεία στεγάζονται σε κοντέινερ, με γύρω στους 600 μαθητές, ενώ ένα γυμνάσιο, στεγάζεται στην αυλή του λυκείου» τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου, σημειώνοντας ότι «αυτό που μας ανησυχεί πολύ είναι ότι μένουν και εκατοντάδες άνθρωποι σε ”κίτρινα” σπίτια». Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 400 κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ”κόκκινα” στον δήμο, δεν έχουν κατεδαφιστεί.

Από την πλευρά του, ο κ. Αστέριος Τσικριτσής Δήμαρχος Τυρνάβου, μιλώντας στο enikos.gr για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σεισμόπληκτοι μετά την δόνηση των 6,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου του 2021, επισημαίνει πως «περίπου 40 με 50 οικογένειες ζουν μέχρι σήμερα στα κοντέινερ στο Δαμάσι, ενώ οι σχολικές μονάδες από τα Πλατανούλια και τα Δένδρα στεγάζονται σε σχολείο του στρατού στον Τύρναβο». Επίσης, υποστηρίζει ότι σε σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» ή «κόκκινα» εξακολουθούν να μένουν άνθρωποι στον Τύρναβο, το Δαμάσι, τα Πλατανούλια και τα Δένδρα.



Ο Δήμαρχος Τυρνάβου υπογραμμίζει τις κακές συνθήκες διαβίωσης στα κοντέινερ, καθώς στην ευρύτερη περιοχή, «οι θερμοκρασίες μπορεί να γίνουν ακραίες, ενώ καταγράφονται και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οι άνθρωποι αυτοί το καλοκαίρι ”σκάνε” και τον χειμώνα ξεπαγιάζουν. Δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες, ιδίως όταν δίνονται εκατομμύρια για άλλα πράγματα», λέει χαρακτηριστικά.



Ο Γολγοθάς τους όμως δεν τελειώνει εδώ, καθώς οι περισσότεροι είναι κατά βάση αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα, την στιγμή που κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν επιστρέψει καν στο σπίτι τους. «Έχουν χάσει τις παραγωγές τους όλα τα προηγούμενα χρόνια από διάφορες ασθένειες που ”χτύπησαν” τις καλλιέργειές τους, έχουν χάσει εκατοντάδες στρέμματα γης κάτω από το νερό μετά την κακοκαιρία Daniel και τώρα τα ζώα έχουν ”χτυπηθεί” από την πανώλη και την ευλογιά», αναφέρει ο κ. Τσικριτσής.

Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση

Οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του Αρκαλοχωρίου, οφείλονται σε μια σειρά από γραφειοκρατικές, τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και για τους σεισμόπληκτους του Τυρνάβου. Στο Αρκαλοχώρι, αν και δόθηκαν αρχικά κάποιες αποζημιώσεις, οι απαραίτητες άδειες για την επισκευή των κτιρίων καθυστερούν σημαντικά, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, αφού οι λίγοι διαθέσιμοι μηχανικοί καλούνται να διαχειριστούν χιλιάδες φακέλους, ενώ συχνά μετακινούνται και σε άλλες πληγείσες περιοχές.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γκαντάτσιος: «Δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις στην αρχή, αλλά όταν δεν βγουν οι άδειες από την ίδια την υπηρεσία που δίνει τα χρήματα, δεν μπορούν οι άνθρωποι να προχωρήσουν και να φτιάξουν το σπίτι τους». Όσον αφορά την καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών, ο ίδιος τονίζει ότι: «Είναι λίγοι οι μηχανικοί της της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ). Ήταν 12 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ προστέθηκαν 9 οκτάμηνοι. Αυτοί οι μηχανικοί ελέγχουν τα σπίτια και μετά, οι ίδιοι ελέγχουν και τους φακέλους που καταθέτουν οι ιδιώτες. Οι διαδικασίες κυλούν πάρα πολύ αργά. Σε μας υπάρχουν 8.500 περιπτώσεις, που πρέπει να αποκατασταθούν σπίτια, καταστήματα και αποθήκες. Έχουν κατατεθεί οι φάκελοι, αλλά ο κάθε μηχανικός του κράτους έχει να διαχειριστεί πάρα πολλούς φακέλους. Ποια άδεια να προλάβει να ελέγξει πρώτα;».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Γκαντάτσιο, οι ίδιοι μηχανικοί, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές και σε άλλες περιοχές της χώρας. «Τους εν λόγω μηχανικούς τους έπαιρναν από το Ηράκλειο και τους πήγαιναν στη Θεσσαλία για τις πλημμύρες, στις φωτιές της Δαδιάς και της Ρόδου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο ”σάκος του μποξ” του πολίτη, σε κάθε φυσική καταστροφή».

Επιπλέον, το κρατικό τιμολόγιο εργασιών, που καθορίζει το κόστος αποκατάστασης, παραμένει, όπως λέει, σε τιμές του 2011 με μια αύξηση 5% το 2022, καθιστώντας οικονομικά ασύμφορη την επισκευή, αφού το 20% που προβλέπεται ως δάνειο από τις τράπεζες, στην πράξη δεν χορηγείται.

«Το τιμολόγιο των εργασιών μέσω του οποίου επισκευάζει κανείς το σπίτι του και το οποίο βγάζει το Υπουργείο είχε να αναθεωρηθεί από το 2011. Πήρε μια μικρή αύξηση το 2022, ύψους 5%. Οι τιμές ωστόσο από το 2011 μέχρι σήμερα στα οικοδομικά υλικά, έχουν αυξηθεί. Στα ιδιωτικά κτίρια που πρέπει να αποκατασταθούν από τις φυσικές καταστροφές δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να είναι αποτρεπτικό για κάποιον να ξεκινήσει να φτιάξει το σπίτι του. Ενώ το κράτος έλεγε ότι έβαζε το 80% ως κρατική συνδρομή και το 20% ως άτοκο δάνειο από τις τράπεζες, στην ουσία, το 20% δεν το δίνει καμία τράπεζα και οι τιμές αφορούν τις τιμές του 2011. Είναι ένας Γολγοθάς», εξηγεί ο κ. Γκαντάτσιος.

Για τους ίδιους λόγους καθυστερεί σύμφωνα και με τον Δήμαρχο Τυρνάβου, η αποκατάσταση των κτιρίων και στην περιοχή του, μετά τον μεγάλο σεισμό πριν από τέσσερα χρόνια. «Δυστυχώς οι τιμές στα οικοδομικά υλικά έχουν εκτοξευθεί και καμία τράπεζα δεν δίνει χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι, δεν πληρούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να ”τους πετάνε απ’ έξω”», τονίζει, ζητώντας να «δοθεί λύση με κρατική ευθύνη ώστε να αποκτήσουν ξανά τα σπίτια τους οι άνθρωποι».

«Υπάρχει μια άνιση και άδικη μεταχείριση»

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την απουσία επαρκών μέτρων προστασίας από πλειστηριασμούς, συνθέτουν μια πραγματικότητα ακινησίας και αδικίας για τους σεισμόπληκτους κατοίκους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου.

«Είχαμε πλειστηριασμό ”κίτρινού” σπιτιού σεισμοπλήκτων ανθρώπων. Στις 22 Οκτωβρίου έχουμε και άλλον, ενώ 52 κατασχετήρια είχαμε μέχρι το 2023. Μέχρι και δώμα έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό» λέει ο κ. Γκαντάτσιος, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για δίκαιη μεταχείριση σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καταγγέλλοντας ότι δεν επεκτάθηκε η αναστολή πλειστηριασμών στο Αρκαλοχώρι, πέρα από το αρχικό εξάμηνο, παρόλο που σε άλλες περιοχές υπήρξαν παρατάσεις έως και 18 μήνες.

«Σε σύγκριση με άλλες περιοχές, οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου είναι αδικημένοι. Υπάρχει μια άνιση μεταχείριση και άδικη. Και δεν λέμε γιατί δόθηκαν εκεί και όχι εδώ, αλλά ότι πρέπει να γίνει και εκεί και εδώ», καταλήγει.

Δηλώσεις Κατσαφάδου για τους σεισμόπληκτους

Σημειώνεται ότι στις 13 Οκτωβρίου ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, αναφέρθηκε σε μέτρα στήριξης για τους σεισμόπληκτους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, απαντώντας στην Βουλή σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη. Στην τοποθέτησή του επικεντρώθηκε σε τρία βασικά ζητήματα. Την αποζημίωση για την οικοσκευή, την απλοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και την προσαύξηση της κρατικής αρωγής λόγω της νησιωτικότητας της περιοχής.

Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος δήμου Μίνωα Πεδιάδας υπογράμμισε ότι «οι δηλώσεις του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστα Κατσαφάδου κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ωστόσο η καθυστέρηση στην υλοποίησή τους είναι μεγάλη και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν υπολείπονται των πραγματικών αναγκών», ενώ σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «για την οικοσκευή αναφέρθηκε μόνο σε ενοικιαστές. Ζητούμε η αποζημίωση να δοθεί σε όλους τους σεισμόπληκτους που τη δικαιούνται, ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, όπως εφαρμόστηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έστειλε στο enikos.gr o κ. Γκαντάτσιος από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Αρκαλοχώρι: