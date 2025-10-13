Μαυρίκιος Μαυρικίου: Καταθέτω κομμάτι για την Eurovision σαν μία απάντηση σε αυτό που είπα πέρυσι για την «Αστερομάτα»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας (13/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, και μίλησε για το κομμάτι που ετοιμάζεται να καταθέσει για να εκπροσωπήσει την χώρα μας στην Eurovision του 2026. Μάλιστα, ο γνωστός καλλιτέχνης ανέφερε ότι το τραγούδι του είναι μία απάντηση σε αυτά που είπε πέρυσι για την «Αστερομάτα».

Συγκεκριμένα, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εξήγησε πως: «Είστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα και μπράβο σας, γιατί δίνετε βήμα σε όποιον πιστεύει ότι έχει κάτι που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει όντως την Ελλάδα σε έναν τέτοιο διαγωνισμό, να το καταθέσει, να ακουστεί η φωνή του, να ακουστεί η άποψή του η μουσική.

Αυτό που γίνεται στην Κύπρο που το ΡΙΚ μπαίνει σε ένα γραφείο και αποφασίζει ποιος θα πάει και δεν δίνει βήμα στου Κύπριους καλλιτέχνες και μας αναγκάζει, ας πούμε, να ψαχνόμαστε αλλιώς για να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε, μας οδηγεί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, στην πόρτα που άνοιξε η ΕΡΤ σε όποιον μιλάει Ελληνικά και νιώθει την Ελλάδα πατρίδα του, γιατί εγώ έζησα είκοσι χρόνια εκεί, να το κάνει».

Επιπλέον, ο γνωστός μουσικός είπε ότι: «Όπως ξέρετε, πραγματικά δεν μου περισσεύει λεπτό χρόνου, δεν ήταν στα σχέδιά μου η Eurovision. Εγώ το κομμάτι το καταθέτω, και το λέω δημόσια, σαν μία απάντηση σε αυτό που είπα πέρυσι και τα “άκουσα”, ότι μου φάνηκε το κομμάτι κάπως υποτονικό, όχι η Klavdia. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε».

«Όπως ξέρετε είμαι ένα παιδί του Μίμη Πλέσσα, που δέκα χρόνια τραγουδούσα στο πλευρό του. Ξέρετε ότι ο Μίμης Πλέσσας ήταν πολλά χρόνια πρόεδρος της επιτροπής που αποφάσιζε για την Eurovision, μίλησα πολλές φορές μαζί του για το πώς θα έπρεπε να είναι ένα κομμάτι στην Eurovision. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι, που έχω δημιουργήσει με μια ομάδα ανθρώπων, που ανταποκρίνεται…», σημείωσε.