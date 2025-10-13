Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Αν ερχόταν ένα παιδί, με χαρά – Αυτά δεν προγραμματίζονται»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου
Φωτογραφία: Instagram/dorettapapadimitriou_official

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας (13/10) η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων μίλησε και για την προσωπική της ζωή και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να παντρευτεί ξανά και να αποκτήσει ακόμα ένα παιδί. Υπενθυμίζεται ότι το 2004 η καλλιτέχνις ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, με τον οποίο χώρισε το 2009. Στη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν δύο γιους: τον Διονύση, που γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2004 και τον Φίλιππο, που ήρθε στην ζωή στις 23 Μαρτίου του 2006.

Σε ερώτηση για το αν θα παντρευόταν ξανά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου απάντησε: «Όλα τα χρόνια από τότε που χώρισα πάντα ίδια ήταν η απάντηση και εξακολουθεί να είναι ίδια. Δεν είναι κάτι που θα σου έλεγα “όχι, αποκλείεται, δεν θα έκανα ξανά”. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, μπορεί. Αλλά δεν είναι κάτι που οπωσδήποτε σκέφτομαι ότι πρέπει να συμβεί!».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να αποκτήσει ακόμα ένα παιδί, η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέφερε πως: «Αντίστοιχα, θα σου πω πάλι το ίδιο. Αν ερχόταν, με χαρά. Αυτά δεν προγραμματίζονται έτσι κι αλλιώς. Σημασία έχει να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία».

15:38 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

