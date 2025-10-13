Άννα Κυριακού: Το «αντίο» από την Finos Film – «Έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν»

Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Κυριακού: Πέθανε η θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»

Ο θάνατος της Άννας Κυριακού σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. «Έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν» σχολιάζει η Finos Film στο «αντίο» με ένα βίντεο από τις ερμηνείες της στις ελληνικές ταινίες.

Η ανάρτηση της Finos Film

Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, την γλυκύτητα και την σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά «σπίτια» αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή. Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία «Ζητείται Ψεύτης» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όλοι μας, όμως, θα την θυμόμαστε ως την δραστήρια θεία «Μπεμπέκα» από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Τρεις Χάριτες».

Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της.
Αντίο Άννα

