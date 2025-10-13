Άννα Κυριακού: Πέθανε η θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»

Πέθανε η ηθοποιός, Άννα Κυριακού σε ηλικία 96 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της θρυλικής “Μπεμπέκας” από τη σειρά “Τρεις Χάριτες”, έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου.

Με μία μακροσκελή ανάρτηση ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τη σπουδαίο ηθοποιό και ανέφερε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ κοιμητήριο της Αθήνας στις 11:00.

«Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στην λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από την ζωή στα 96 της. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια…Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της. Θα την αποχαιρετήσουμε την Τέταρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο, Χρήστο», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιμπίλας.