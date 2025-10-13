Κηφισός: Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) στον Κηφισό όταν δύο επιβαίνοντες σε όχημα δεν σταμάτησαν σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Λίγο πριν από τις 02:00 τη νύχτα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς την Λαμία κοντά στα ΚΤΕΛ περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί, λίγες ώρες νωρίτερα από τη Νέα Σμύρνη.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν διακριτικά το όχημα. Οι δύο επιβαίνοντες κατευθύνθηκαν προς τη γέφυρα Βρυούλων και στην συνέχεια στην οδό Λάμπρου Κατσώνη στη συμβολή της με την οδό Ευβοίας.

Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα. Όμως ο οδηγός δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε στην περιοχή του Καματερού.

Το όχημα κινήθηκε από τη συμβολή των οδών Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως στη Δημοκρατίας και στη συνέχεια στην οδό Γούναρη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συμβολή με την οδό Μασσαλίας, ο οδηγός και ο συνοδηγός το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή. Ύστερα από ανθρωποκυνηγητό, συνελήφθη ο οδηγός ηλικίας 25 ετών ενώ ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.