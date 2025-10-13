Κηφισός: Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία-Ληστεία

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) στον Κηφισό όταν δύο επιβαίνοντες σε όχημα δεν σταμάτησαν σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Λίγο πριν από τις 02:00 τη νύχτα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς την Λαμία κοντά στα ΚΤΕΛ περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί, λίγες ώρες νωρίτερα από τη Νέα Σμύρνη.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν διακριτικά το όχημα. Οι δύο επιβαίνοντες κατευθύνθηκαν προς τη γέφυρα Βρυούλων και στην συνέχεια στην οδό Λάμπρου Κατσώνη στη συμβολή της με την οδό Ευβοίας.

Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα. Όμως ο οδηγός δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε στην περιοχή του Καματερού.

Το όχημα κινήθηκε από τη συμβολή των οδών Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως στη Δημοκρατίας και στη συνέχεια στην οδό Γούναρη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συμβολή με την οδό Μασσαλίας, ο οδηγός και ο συνοδηγός το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή. Ύστερα από ανθρωποκυνηγητό, συνελήφθη ο οδηγός ηλικίας 25 ετών ενώ ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

10:50 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννημα...
10:44 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κυριακού: Πέθανε η θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»

Πέθανε η ηθοποιός, Άννα Κυριακού σε ηλικία 96 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της θρυ...
09:52 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της Γαρυφαλλιάς μετά τη δίκη – «Υπάρχει δικαίωση»

Ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, με το Μικτό Ορκω...
08:25 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωιν...
