LIVE η κίνηση: Φρακαρισμένος ο Κηφισός – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό 

Ακόμη μία δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση είναι από νωρίς το πρωί ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, με τους οδηγούς να είναι ξανά κολλημένοι και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ελαφρώς καλύτερη είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής στη λεωφόρο Κηφισίας, αφού σημειώνεται μποτιλιάρισμα σε μερικά τμήματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, επίσης και στα δύο ρεύματα.

Οπλισμένοι με υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Βασ. Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Συγγρού, και στην Π. Τσαλδάρη.

Αντίστοιχα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Επίσης, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό