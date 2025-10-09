Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: «Δεν έχω συνέλθει ακόμα από το σοκ» – Συγκλονίζουν οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο, όπου δύο γυναίκες σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, πριν από την κατάρρευση.

Όπως καταγράφεται στο δεύτερο βίντεο που εξασφάλισε το enikos.gr, δύο γυναίκες γλίτωσαν κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς για δευτερόλεπτα δεν καταπλακώθηκαν από τον μεγάλο όγκο μπάζων που έπεσε στο πεζοδρόμιο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα πλάνα, η μια από τις δύο γυναίκες, περπατούσε στο πεζοδρόμιο, όταν σταμάτησε για λίγο στην γωνία, ακριβώς κάτω από το κτίριο, από το οποίο κατέρρευσαν τα μπαλκόνια, με την ίδια να καταφέρνει να μετακινηθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, και δεύτερη γυναίκα φαίνεται πως είχε άγιο καθώς, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, δευτερόλεπτα πριν την κατάρρευση, εξέρχεται από το φαρμακείο το οποίο λειτουργούσε στο ισόγειο του κτιρίου και κατευθύνεται στο αυτοκίνητό της, το οποίο στην πορεία φαίνεται να καταπλακώνεται από τα μπάζα.

«Μπήκα μέσα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγαίνοντας πήγα να μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου, απλώνω το χέρι μου για να ανοίξω την πόρτα και εκείνη την ώρα άκουσα έναν τεράστιο κρότο και άρχισα να τρέχω. Δεν έχω συνέλθει ακόμη από το σοκ», είπε η γυναίκα στο Star.

Η δεύτερη γυναίκα, ανέφερε στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο πως «ήταν θαύμα πραγματικά. Περίμενα τον άντρα μου και εκείνη τη στιγμή ακούω θόρυβο και αυτό με έσωσε. Κοίταξα πάνω και βλέπω το τεράστιο κομμάτι να πέφτει και προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω ένα βήμα να γλιτώσω. Έπεφταν πέτρες, έχω χέρια και πόδια γρατζουνισμένα».

 

