Οι αθλητικές μεταδόσεις 9/10/2025 – Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Τα ματς Σκωτία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ και Μπασκόνια – Παναθηναϊκός για τη Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/10/2025):

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Λιθουανία UEFA World Cup Qualifiers

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Σαρνέ Eurocup Women

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουαλία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Extra 3 Αυστρία – Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Μάλτα – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Κύπρος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Παρί – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:45 Novasports 3HD Λευκορωσία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Τσεχία – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA Σκωτία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 4 Νήσοι Φερόες – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers

22:00 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν Euroleague

