Στέλιος Παρλιάρος για τη ζαχαροπλαστική: ««Ασχολήθηκα πάρα πολύ, δόθηκα στο επάγγελμα»

Τον Στέλιο Παρλιάρο υποδέχτηκαν στο «Νωρίς-Νωρίς» την Τρίτη 5 Μαΐου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Ο καταξιωμένος pastry chef, μίλησε στη συνέντευξή του για την αγάπη του για τα γλυκά και περιέγραψε το πώς και πότε αποφάσισε να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, σημειώνοντας πως για να τα καταφέρει ασχολήθηκε πολύ και δόθηκε στην τέχνη αυτή.

Όταν ρωτήθηκε για το αν αγαπούσε ανέκαθεν τα γλυκά, ο Στέλιος Παρλιάρος απάντησε: «Πιτσιρικάς, ναι, μου άρεσαν τα γλυκά, γιατί είχα έναν πατέρα που έτρωγε πάρα πολλά γλυκά. Είμαι από την Πόλη, οπότε ήμουν σε μια οικογένεια που μαγειρεύαμε, έχει πολλά ζαχαροπλαστεία στην Κωνσταντινούπολη…».

«Δεν υπήρχε τίποτα»

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος pastry chef εξήγησε ότι: «Δεν ήμουν καλός μαθητής, ήρθα στην Ελλάδα για σχολείο. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι θα έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω, να σπουδάσω, εγώ έφευγα από το σχολείο. Είπα ότι θα βρω την άκρη. Εντελώς τυχαία μπήκα σε ζαχαροπλαστείο στα 18 μου, και είπα ότι αυτό είναι το επάγγελμά μου».

«Αλλά ασχολήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή τότε, μιλάω για τα τέλη της δεκαετίας του ’70, δεν υπήρχε τίποτα. Όχι σχολές, όχι βιβλία, αλλά προσπαθούσα. Έπαιρνα ξένα περιοδικά, έπαιρνα λεξικά, να κάνω μεταφράσεις, δηλαδή δόθηκα στο επάγγελμα», συνέχισε ο Στέλιος Παρλιάρος.