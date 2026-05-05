Στέλιος Παρλιάρος για τη ζαχαροπλαστική: ««Ασχολήθηκα πάρα πολύ, δόθηκα στο επάγγελμα»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Στέλιος Παρλιάρος:
Φωτογραφία: Instagram/nwrisnwris

Τον Στέλιο Παρλιάρο υποδέχτηκαν στο «Νωρίς-Νωρίς» την Τρίτη 5 Μαΐου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Ο καταξιωμένος pastry chef, μίλησε στη συνέντευξή του για την αγάπη του για τα γλυκά και περιέγραψε το πώς και πότε αποφάσισε να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, σημειώνοντας πως για να τα καταφέρει ασχολήθηκε πολύ και δόθηκε στην τέχνη αυτή.

Παρλιάρος: «Αρνούμαι να φτιάξω τη dubai chocolate γιατί δεν μου αρέσουν τα μαζικά πράγματα»

Όταν ρωτήθηκε για το αν αγαπούσε ανέκαθεν τα γλυκά, ο Στέλιος Παρλιάρος απάντησε: «Πιτσιρικάς, ναι, μου άρεσαν τα γλυκά, γιατί είχα έναν πατέρα που έτρωγε πάρα πολλά γλυκά. Είμαι από την Πόλη, οπότε ήμουν σε μια οικογένεια που μαγειρεύαμε, έχει πολλά ζαχαροπλαστεία στην Κωνσταντινούπολη…».

«Δεν υπήρχε τίποτα»

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος pastry chef εξήγησε ότι: «Δεν ήμουν καλός μαθητής, ήρθα στην Ελλάδα για σχολείο. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι θα έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω, να σπουδάσω, εγώ έφευγα από το σχολείο. Είπα ότι θα βρω την άκρη. Εντελώς τυχαία μπήκα σε ζαχαροπλαστείο στα 18 μου, και είπα ότι αυτό είναι το επάγγελμά μου».

Στέλιος Παρλιάρος: Aναπολώ πάρα πολύ τον πατέρα μου, ήταν φίλος μου και μου έμαθε πολλά

«Αλλά ασχολήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή τότε, μιλάω για τα τέλη της δεκαετίας του ’70, δεν υπήρχε τίποτα. Όχι σχολές, όχι βιβλία, αλλά προσπαθούσα. Έπαιρνα ξένα περιοδικά, έπαιρνα λεξικά, να κάνω μεταφράσεις, δηλαδή δόθηκα στο επάγγελμα», συνέχισε ο Στέλιος Παρλιάρος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επείγουσα παρέμβαση Παιδιάτρων για την προστασία ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Νέα «Στέγη Γονέων» από τη Ronald McDonald House στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΙΝΣΕΤΕ: Άνοδος στις αφίξεις, μείωση στη διάρκεια παραμονής το 2025 – Οι νέες τάσεις

ΕΟΠΥΥ: Έναρξη νέας εφαρμογής Φακέλου Ασφάλισης Υγείας – Όλες οι λεπτομέρειες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Anthropic και OpenAI: Η νέα μάχη για την κυριαρχία στην εταιρική τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
20:43 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Κέιν και Ασπιώτης στις Εκκλησιάζουσες του Μουμουλίδη

Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί αυτό το καλοκαίρι ο Θέμης Μουμουλίδης, με τί...
20:24 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Μπέσσυ Αργυράκη: «Ο γιος μου μού είχε πει πως αν ήθελα καριέρα να μην έκανα οικογένεια»

Στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, «Fashion Snap!», στο Youtube, ήταν καλεσμένη η...
19:28 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Κατερίνα: Η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου έγινε ξανθιά

Η νεαρή τραγουδίστρια είναι αγνώριστη στο νέο της βίντεοκλιπ. Η Κατερίνα που από την πρώτη στι...
18:48 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του

Βαρύ πένθος βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, Πολυ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή