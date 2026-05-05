Μπέσσυ Αργυράκη: «Ο γιος μου μού είχε πει πως αν ήθελα καριέρα να μην έκανα οικογένεια»

Στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, «Fashion Snap!», στο Youtube, ήταν καλεσμένη η Μπέσσυ Αργυράκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, μιλώντας με τον make-up artist, αναφέρθηκε στον γιο της, αποκαλύπτοντας το τι της είχε πει το παιδί της όταν ήταν δέκα ετών.

Συνοδοιπόρος της Μπέσσυς Αργυράκη από τη δεκαετία του ’80, είναι ο γιατρός Λευτέρης Νικόλιζας. Το ζευγάρι, στη διάρκεια της κοινής του ζωής, έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον Άγγελο και την Εβελίνα.

Η εξομολόγηση για το τραγούδι και η αποκάλυψη για τον γιο της

Σε απόσπασμα από τη συνέντευξη, που έπαιξε στο «Breakfast@Star» την Τρίτη 5 Μαΐου, η επιτυχημένη τραγουδίστρια είπε ότι: «Για μένα είναι συγκίνηση αυτό που κάνω. Όταν τραγουδάω κανείς δεν ξέρει… Συγκινήθηκα τώρα. Κανείς δεν ξέρει πόσο δίνω την ψυχή μου. Τη μοιράζομαι τόσο πολύ με τον κόσμο, που αυτό κάποιες φορές λέω ότι δεν πληρώνεται με τίποτα. Για αυτό πολλές φορές ξεχνούσα να πάω και να πληρωθώ».

«Ο γιος μου μού την είπε κάποια στιγμή. Μου είχε πει: “Μαμά, αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια”. Μου το είπε ο Άγγελος. Είναι πολύ αυστηρός μαζί μου. Πρέπει να ήταν δέκα ετών.

Ίσως αν γύρναγα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να ήμουν πιο κοντά τους. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι επειδή ο άνδρας μου ήταν γιατρός είχα την ησυχία μου και ταξίδευα. Αλλά έλα που μου άρεσε και το τραγούδι. Κάποιες φορές ένιωσα και ενοχές», ανέφερε σε άλλο σημείο.