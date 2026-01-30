Μπέσσυ Αργυράκη-Λευτέρης Νικόλιζας: Γνωριστήκαμε με προξενιό από την Έφη Σαρρή

  • Η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Λευτέρης Νικόλιζας μίλησαν για τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία, αποκαλύπτοντας ότι η γνωριμία τους πριν από 42 χρόνια έγινε μέσα από ένα προξενιό, με «συνδετικό κρίκο» την Έφη Σαρρή.
  • Ο Λευτέρης Νικόλιζας, 39 ετών τότε, είχε αποφασίσει πως ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια, ενώ η Μπέσσυ Αργυράκη περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι ήθελε «κάτι σοβαρό» στη ζωή της.
  • Το ζευγάρι αντιμετώπισε δύσκολες στιγμές, με τον Λευτέρη Νικόλιζας να σκέφτεται τον χωρισμό λόγω των επαγγελματικών ταξιδιών της Μπέσσυς, ωστόσο ξεπέρασαν την κρίση στηριζόμενοι στις κοινές τους αξίες.
Η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Λευτέρης Νικόλιζας μίλησαν, το απόγευμα της Παρασκευής, στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αλλά και για το πώς ξεκίνησε η σχέση τους πριν από 42 χρόνια. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1984, αποκάλυψε ότι η γνωριμία του έγινε μέσα από ένα προξενιό, με «συνδετικό κρίκο» την Έφη Σαρρή.

Ο Λευτέρης Νικόλιζας θυμήθηκε εκείνη την περίοδο της ζωής του, όταν είχε αποφασίσει πως ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε 42 χρόνια μαζί, γιατί παντρευτήκαμε το ’84. 42 χρόνια γεμάτα θα έλεγα, από πάσης φύσεως. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά γνωριστήκαμε με προξενιό. Γίνονται το ’26 προξενιά; Δεν το ακούω τώρα. Ένας πολύ καλός μου φίλος και συνάδελφος είχε μια σχέση με μια συνάδελφο της Μπέσσυς, την Έφη Σαρρή.» Ο ίδιος εξήγησε ότι τότε ήταν 39 ετών και ήθελε να κάνει οικογένεια, καθώς είχε ήδη χτίσει την καριέρα του και ένιωθε έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Από τη δική της πλευρά, η Μπέσσυ Αργυράκη περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι ήθελε να αλλάξει σελίδα στη ζωή της. «Εμείς δουλεύαμε μαζί στη Νεράιδα τότε. Είχε έρθει στο καμαρίνι μου και εκείνη την ώρα εγώ πέταξα τα λουλούδια που είχα πάρει από την πίστα και είπα “τι να τα κάνεις αν δεν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε καταλαβαίνει”. “Θέλεις κάτι σοβαρό;”, με ρώτησε και της απάντησα “Νομίζω ότι τώρα θέλω να κάνω κάτι σοβαρό στη ζωή μου”. Αυτό το πράγμα έγινε μέσα σε 24 ώρες».

Η πρώτη τους έξοδος έγινε σε τετράδα, μαζί με την Έφη Σαρρή και τον φίλο του Λευτέρη Νικόλιζα. Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τον θαυμασμό του από την πρώτη στιγμή, λέγοντας: «Μετά βγήκαμε για φαγητό οι τέσσερίς μας. Ενθουσιάστηκα όταν άκουσα για εκείνη, τη θαύμαζα. Δείτε τώρα πώς είναι, φανταστείτε τότε πώς ήταν.»

Η σχέση τους, όπως παραδέχτηκαν και οι δύο, πέρασε και δύσκολες στιγμές. Ο Λευτέρης Νικόλιζας αποκάλυψε ότι υπήρξε περίοδος κρίσης, όταν η Μπέσσυ Αργυράκη ταξίδευε συνεχώς στο εξωτερικό για δουλειές. «Δεν σας κρύβω ότι είχα φύγει για μια εβδομάδα και είχα πάρει την απόφαση: Μέχρι εδώ ήταν. Δεν πάει άλλο. Είχα πει πως θα χωρίσουμε. Αλλά όταν σκέφτηκα τα παιδιά μου τι θα γίνουν; Γιατί η Μπέσσυ και εγώ, είναι εύλογο μετά από λίγο καιρό να κάνουμε μια νέα γνωριμία. Και η Μπέσσυ θα έχει έναν νέο άνθρωπο δίπλα της, αναμενόμενο είναι.»

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως εκείνη την περίοδο τον είχε αφήσει πίσω λόγω των υποχρεώσεών της. «Έφευγα και τραγούδαγα συνέχεια. Τον είχα εγκαταλείψει. Πήγαινα Αυστραλία, μετά πήγα Αμερική και είχε μείνει μόνος του.» Όπως περιέγραψε ο σύζυγός της, «Ένα βράδυ εγώ στην πόρτα στα Μέγαρα και η πόρτα δεν άνοιγε. Η Μπέσσυ κόρναρε, με παίρνει τηλέφωνο και ήταν απ’ έξω, άρχισε να κλαίει, να χτυπιέται.»

Τελικά, οι δύο τους ξεπέρασαν την κρίση, στηριζόμενοι στις κοινές τους αξίες. Ο Λευτέρης Νικόλιζας σημείωσε: «Υπάρχουν και οι αδυναμίες, υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω. Όταν έχεις Αρχές και έχεις μεγαλώσει σωστά, αυτά σε καθοδηγούν στην υπόλοιπη ζωή σου πώς θα φερθείς. Βρεθήκαμε και εμείς σε δύσκολες στιγμές.»

