Μπέσσυ Αργυράκη για τον άνδρα της: «Το πρώτο παιδί μας ήρθε πολύ σύντομα – Στην αρχή δυσανασχέτησε ο κύριος Νικόλιζας»

Η Μπέσσυ Αργυράκη ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids». Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στη μητρότητα, καθώς και στον σύζυγό της, Λευτέρη Νικόλιζα, και την αντίδραση που είχε εκείνος, όταν ύστερα από τρεις μήνες σχέσης του ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

«Για ένα μεγάλο διάστημα είχα αφήσει το τραγούδι. Έγινα συνειδητά μητέρα. Το ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά! Βέβαια το πρώτο παιδί μας, ο Άγγελος, ήρθε πολύ σύντομα, στους τρεις μήνες γνωριμίας με τον άνδρα μου. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ένιωθα ότι ήθελα να γίνω μαμά», εξήγησε στη συνέντευξή της η Μπέσσυ Αργυράκη.

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως: «Στην αρχή δυσανασχέτησε ο κύριος Νικόλιζας, σου λέει τώρα ακόμα δεν γνωριστήκαμε, άσε να σε γνωρίσω καλύτερα. Εγώ όμως ήθελα να το κρατήσω αυτό το παιδί. Δεν ήθελα να το αφήσω, ένιωθα την ανάγκη να γίνω μαμά. Το μητρικό φίλτρο είχε ξεχυθεί από μέσα μου, ένιωθα ότι ήθελα να γίνω!».

«Το κράτησα, μετά το δέχτηκε και ο άνδρας μου, και μου είπε κάποια στιγμή ότι και εκείνος το σκέφτηκε. Ύστερα από ένα ταξίδι στην Αυστραλία που πήγα και δεν μου απαντούσε. Εγώ τον έπαιρνα και εκείνος δεν μου απαντούσε και έλεγα ότι μάλλον δεν το θέλει τελικά.

Ο πατέρας μου, ο οπισθοδρομικός κατά τα άλλα, με έπιασε ιδιαιτέρως και μου λέει: “Ξέρω τι συμβαίνει, να ξέρεις ότι έχεις την στήριξή μας, εμένα και της μαμάς σου”. Μετά γυρνώντας από την Αυστραλία φαίνεται ότι το σκέφτηκε ξανά ο άνδρας μου και μου είπε ότι θα ήθελε να προχωρήσουμε. Εγώ πολύ ψύχραιμα του είπα: “Μπράβο, τώρα πήρες την σωστή απόφαση”», πρόσθεσε η ερμηνεύτρια.