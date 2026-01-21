Snik: «Η Μάρτα είναι πάρα πολύ καλά, σε δύο μήνες γεννάμε – Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος»

Σε λίγους μήνες, ο Snik και η Μάρτα Αχαρονιάν θα κρατάνε στην αγκαλιά τους το μωρό τους. Η επιχειρηματίας και influencer, η οποία είναι ήδη μητέρα ενός παιδιού, είναι έγκυος στον καρπό του έρωτά της με τον καλλιτέχνη, ενώ την χαρμόσυνη είδηση είχε κάνει γνωστή τον Νοέμβριο ο ράπερ, μέσα από δηλώσεις του.

Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον Snik, με τον ράπερ να μιλάει για την όμορφη περίοδο που διανύουν με την Μάρτα Αχαρονιάν.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο «Πρωινό», ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε:« Το ταξίδι στο Ντουμπάι ήταν πολύ ωραίο. Επιλέγω να πάω εκεί επειδή είναι συνέχεια καλοκαίρι, να πάρουμε λίγο χρωματάκι, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τώρα πήγαμε με την γυναίκα κιόλας, επειδή είναι οι τελευταίες διακοπές πριν γεννήσει, να ηρεμήσει και αυτή λίγο».

«Η Μάρτα είναι πάρα πολύ καλά, η εγκυμοσύνη πάει πάρα πολύ καλά, σε δύο μήνες γεννάμε. Όλα όμορφα! Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος, τα βαπτίσια πιο μετά. Να είναι το μωρό υγιέστατο και να πάνε καλά οι δουλειές μου. Είμαι ήρεμος, δόξα τω Θεώ. Είμαι ευτυχισμένος και ερωτευμένος πάρα πολύ, δεν μου λείπει κάτι», συνέχισε ο Snik.