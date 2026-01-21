Snik: «Η Μάρτα είναι πάρα πολύ καλά, σε δύο μήνες γεννάμε – Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος»

Σύνοψη από το

  • Ο Snik και η Μάρτα Αχαρονιάν θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το μωρό τους σε λίγους μήνες, με τον ράπερ να δηλώνει: «Η Μάρτα είναι πάρα πολύ καλά, η εγκυμοσύνη πάει πάρα πολύ καλά, σε δύο μήνες γεννάμε».
  • Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης επιβεβαίωσε επίσης ότι «κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος, τα βαπτίσια πιο μετά», τονίζοντας πως προτεραιότητα είναι η υγεία του μωρού.
  • Ο Snik δήλωσε ευτυχισμένος και ερωτευμένος, ενώ ανέφερε πως το ταξίδι στο Ντουμπάι ήταν «οι τελευταίες διακοπές πριν γεννήσει» η σύντροφός του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Snik Μάρτα Αχαρονιάν
Φωτογραφία: Instagram/marta_aharonian

Σε λίγους μήνες, ο Snik και η Μάρτα Αχαρονιάν θα κρατάνε στην αγκαλιά τους το μωρό τους. Η επιχειρηματίας και influencer, η οποία είναι ήδη μητέρα ενός παιδιού, είναι έγκυος στον καρπό του έρωτά της με τον καλλιτέχνη, ενώ την χαρμόσυνη είδηση είχε κάνει γνωστή τον Νοέμβριο ο ράπερ, μέσα από δηλώσεις του.

Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον Snik, με τον ράπερ να μιλάει για την όμορφη περίοδο που διανύουν με την Μάρτα Αχαρονιάν.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο «Πρωινό», ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε:« Το ταξίδι στο Ντουμπάι ήταν πολύ ωραίο. Επιλέγω να πάω εκεί επειδή είναι συνέχεια καλοκαίρι, να πάρουμε λίγο χρωματάκι, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τώρα πήγαμε με την γυναίκα κιόλας, επειδή είναι οι τελευταίες διακοπές πριν γεννήσει, να ηρεμήσει και αυτή λίγο».

«Η Μάρτα είναι πάρα πολύ καλά, η εγκυμοσύνη πάει πάρα πολύ καλά, σε δύο μήνες γεννάμε. Όλα όμορφα! Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος, τα βαπτίσια πιο μετά. Να είναι το μωρό υγιέστατο και να πάνε καλά οι δουλειές μου. Είμαι ήρεμος, δόξα τω Θεώ. Είμαι ευτυχισμένος και ερωτευμένος πάρα πολύ, δεν μου λείπει κάτι», συνέχισε ο Snik.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

NextBrain Atlas: ένας νέος άτλας εγκεφάλου ρίχνει φως στις νευροεκφυλιστικές νόσους 

Βοηθά η διακοπή της γλουτένης στην απώλεια βάρους; Τι λένε οι ειδικοί

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,85% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα-Τι έδειξαν τα στοιχεία για τις προσφορές

Λαγκάρντ: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι» -Τι ζητεί για την ΕΕ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:20 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Έχω κάνει κάποια πράγματα που είχαν φοβερή επιτυχία, όπως το “Ευτυχισμένοι μαζί”»

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς τ...
12:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τάκης Βαμβακίδης: «Με έσωσε η Παναγία της Σουμελά» – Η συγκινητική εξομολόγηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας

Ο Τάκης Βαμβακίδης, σε μία εξομολόγηση καρδιάς στην Espresso, μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια ...
11:53 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Επέστρεψε στην εκπομπή – «Είχα μια σημαντική εξέταση, όλα πήγαν καλά»

Επέστρεψε στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου. «Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές....
11:05 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με αναπνευστικά προβλήμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι