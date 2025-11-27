Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Η τρυφερή φωτογραφία με την Μάρτα Αχαρονιάν

Ευτυχισμένες στιγμές ζουν ο Snik και η Μάρτα Αχαρονιάν, καθώς η σύντροφος του επιτυχημένου ράπερ είναι έγκυος. Την χαρμόσυνη είδηση επιβεβαίωσε ο καλλιτέχνης σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (27/11), ενώ λίγες ώρες μετά έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram προφίλ του.

Ο Snik στη δημοσίευσή του, μοιράστηκε με τους ακολούθους του μερικά στιγμιότυπα. Σε κάποια από αυτά τον βλέπουμε να κρατάει ένα υπερηχογράφημα, ενώ σε μία άλλη φωτογραφία η εγκυμονούσα σύντροφός του έχει κάτσει στα πόδια του, με τον ράπερ να την αγκαλιάζει τρυφερά.

Στα πρόσωπά τους μπορεί κανείς να διακρίνει την ευτυχία που νιώθουν για το νέο αυτό κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή τους.

Ο επιτυχημένος ράπερ στη λεζάντα της ανάρτησής του, έχει βάλει δύο μπιμπερό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SNIK (@snikthehustla)

