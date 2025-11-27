Μαρία Κίτσου: «Στην πρεμιέρα της πρώτης μου παράστασης, ήταν η κηδεία του πατέρα μου»

Την Πέμπτη (27/11), η Μαρία Κίτσου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία είναι από τις πιο επιτυχημένες της γενιάς της, έχοντας ερμηνεύσει πολύ σημαντικούς ρόλους τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, στη συνέντευξή της έκανε μία πολύ συγκινητική αναφορά στον πατέρα της, που έφυγε από την ζωή πριν από περίπου 19 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Μαρία Κίτσου εξομολογήθηκε πως: «Η μητέρα μου ζει, τον μπαμπά μου “έχασα” στα 27 μου, στην πρώτη μου παράσταση. Στην πρεμιέρα δηλαδή, ήταν η κηδεία του. Έπαιξα, το έκανα όχι επειδή πρέπει ο ηθοποιός να πεθαίνει στο σανίδι και ό,τι και να του συμβαίνει… Διαφωνώ κάθετα με αυτά! Δεν είναι πολίτες Β’ κατηγορίας οι ηθοποιοί. Βάζω τον άνθρωπο πάνω απ’ όλα. Το έκανα όμως γιατί θα μου έκανε εμένα καλό. Από το να μείνω σπίτι, που ήμασταν χάλια και οι τρεις, εγώ, η μητέρα μου και ο αδελφός μου, είπα ότι θα πάω να παίξω».

«Ο θάνατος του μπαμπά μου με καταρράκωσε. Ήταν πολύ ξαφνικό, ένα μεγάλο σοκ. “Έφυγε” μέσα σε ενάμιση μήνα, δεν προλάβαμε να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε, από καλπάζουσα λευχαιμία. Οπότε ήταν σοκαριστικό. Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και συνέβη αυτό, το οποίο ειδικά τον πρώτο χρόνο ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση!», εξήγησε η ηθοποιός στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Μαρία Κίτσου είπε ότι: «Αργότερα όμως ένιωσα πολύ δυνατή. Δεν ξέρω τι μου έδωσε δύναμη, ένιωσα ότι μπορώ να αντιμετωπίσω πολλά πράγματα. Αφού αντιμετώπισα αυτό, μάλλον ένιωθα τόσο δυνατή, ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Είναι σαν να μου έδωσε τη δύναμή του με έναν τρόπο».