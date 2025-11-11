Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα, μπήκα στο νοσοκομείο για 20 μέρες»

Τη Μαρία Κίτσου φιλοξένησε το βράδυ της Δευτέρας (10/11) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show». Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος ξεχωρίζει στον ρόλο της Ξένιας στη σειρά «Να με λες Μαμά» του Alpha, μίλησε με ειλικρίνεια για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας προβλημάτων υγείας, αλλά και για την ανθρωποφαγία που δέχθηκε λόγω των κιλών της.

«Δούλευα τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να καταλάβω, να χαρώ και να απολαύσω τίποτα. Είναι σαν να συνέβησαν σε μία άλλη κοπέλα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, “αυτομαστιγώνομαι” πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, πέρασα κάποια δύσκολα θέματα με την υγεία μου. Πλέον γύρισα στα φυσιολογικά μου», είπε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε χρόνο και προσπάθεια για να επανέλθει.

Η Μαρία Κίτσου εξήγησε πως τα κιλά που είχε πάρει ήταν αποτέλεσμα ενός προβλήματος υγείας, ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν εμπόδισε ορισμένους να την κρίνουν σκληρά. «Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας, αλλά δυστυχώς έπεσε μια “ανθρωποφαγία” πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα σχόλια που δεχόταν στα social media: «Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό», είπε με έμφαση.

Τέλος, η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί: «Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου», παραδέχθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δείχνοντας πως μέσα από τη δοκιμασία αυτή βγήκε πιο δυνατή και συνειδητοποιημένη.

