Κεφαλονιά: 19χρονη κατέγραψε την κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της – Κατάφερε να τον κάνει να ομολογήσει την πράξη του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στην Κεφαλονιά, μετά την ηρωική αντίδραση μίας 19χρονης, η οποία κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ο πρώην σύντροφός της τη χτυπούσε. Παρά το σοκ και τις εμφανείς πληγές της, η νεαρή γυναίκα βρήκε τη δύναμη να μπει στο αυτοκίνητο του δράστη και να του αποσπάσει ομολογία για την επίθεση — στοιχεία που βρίσκονται πλέον στα χέρια της αστυνομίας και της Εισαγγελίας.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό δείχνει τη 19χρονη αιμόφυρτη, με αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα, να κρατά το κινητό της και να καταγράφει όσα έχουν προηγηθεί. Σε επακόλουθο ηχητικό, ο κατηγορούμενος ακούγεται να ομολογεί την πράξη του: «Εγώ το έκανα», είπε, περιγράφοντας με απλότητα τι συνέβη. Σύμφωνα με το υλικό, παραδέχεται ότι τη χτύπησε με το χέρι του.

Η δικηγόρος της 19χρονης δήλωσε πως το θύμα, παρά τη μικρή του ηλικία, είχε το θάρρος να καταγγείλει τη βία και να μην τη δεχθεί σιωπηλά. «Δυστυχώς, βλέπουμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σε μικρότερες ηλικίες — αυτό πρέπει να μας προβληματίσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 23χρονου κατηγορουμένου υποστήριξε ότι ο πελάτης του «δεν αποδέχεται πλήρως τις κατηγορίες» και έκανε λόγο για δύο νέους ανθρώπους με προβλήματα στη σχέση τους. Όπως ανέφερε, στο δικαστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία και υπάρχει διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή είχε ζητήσει να χωρίσει από τον 23χρονο τον Αύγουστο, ενώ το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κοινής τους εξόδου το βράδυ της Κυριακής. Το πρωί της Δευτέρας, το ζευγάρι εμφανίστηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης στην Κεφαλονιά, όπου συνεχίζονται οι διαδικασίες.

Η 19χρονη έχει ήδη λάβει στήριξη από νομικούς και ψυχοκοινωνικούς φορείς και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά, ώστε η επίθεση να μη μείνει ατιμώρητη. Οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές διερευνούν την υπόθεση αξιοποιώντας τα βίντεο, τις καταθέσεις και την ομολογία που έχει περιέλθει σε γνώση τους.