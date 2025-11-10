Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο – Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στην Αστυνομία, έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Κρασά, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν έξω από καφενείο της περιοχής.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν έξι κάλυκες, επιβεβαιώνοντας έτσι τα περιστατικά πυροβολισμών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό ενός αλλοδαπού, ο οποίος αποχώρησε από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Περισσότερα σε λίγο…

23:26 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

