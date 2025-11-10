Ζωή Παπαδοπούλου για Χάρις Αλεξίου: «Είναι φανταστική νονά και γίνεται ένα μωρό παιδί»

Ζωή Παπαδοπούλου
Η Ζωή Παπαδοπούλου και η Χάρις Αλεξίου συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2004. 21 χρόνια μετά την πρώτη τους μουσική συνάντηση, οι δύο τους έγιναν οικογένεια, καθώς η σπουδαία ερμηνεύτρια βάπτισε την κόρη της γνωστής τραγουδίστριας, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το πρωί της Δευτέρας (10/11), η Ζωή Παπαδοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, και ανάμεσα σε άλλα μίλησε για την Χάρις Αλεξίου, ύστερα από ερώτηση που δέχτηκε από την παρουσιάστρια.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη απευθυνόμενη στην τραγουδίστρια ανέφερε: «Η Χαρούλα Αλεξίου πώς είναι ως νονά; Θα σκάσω αν δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Θα ήθελα να την είχα νονά, αυτή θα ήθελε;

Μου κάνει τόσο ζεστός άνθρωπος, δεν έχει τύχει να τη γνωρίσω ποτέ. Την έβλεπα παλιά όταν ήμουν παιδάκι, με τις αφέλειες χαρακτηριστικά τότε, πήγαινε σούπερ μάρκετ… Και έλεγα στη μαμά μου “η Χαρούλα Αλεξίου” και μου έλεγε η μαμά μου “πήγαινε βγάλε μία φωτογραφία”, αλλά ντρεπόμουν, δεν πήγα ποτέ. Πώς είναι σαν νονά;».

«Είναι φανταστική. Η Χαρούλα είναι μια τεράστια μουσική προσωπικότητα και παράλληλα με αυτό, είναι ένας τόσο κανονικός, καθημερινός, γλυκός και ζεστός άνθρωπος, μια μεγάλη αγκαλιά! Είναι φανταστική νονά και γίνεται ένα μωρό παιδί», απάντησε η Ζωή Παπαδοπούλου.

Επιπλέον, η ερμηνεύτρια είπε: «Θέλεις να κάνεις παρέα με τη Χαρούλα, να είσαι μέρος της ζωής της, γιατί είναι μια μόνιμη έμπνευση. Είναι καλλιτέχνις σε όλες τις πλευρές της ζωής της, στην καθημερινότητά της και αυτό είναι μεγάλη έμπνευση. Είναι υπέροχη και πολύ χαίρομαι που είναι στη ζωή μας».

