Γιάννης Στάνκογλου: «Είναι δική μου επιλογή το να είμαι ελεύθερος – Νομίζω ότι περνάω μία φάση πολύ ωραία»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιάννης Στάνκογλου
Φωτογραφία: Instagram/yiannisstankoglou

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν ο Γιάννης Στάνκογλου την Δευτέρα (10/11). Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή και την επιλογή του τα τελευταία χρόνια να είναι ελεύθερος. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης υπήρξε παντρεμένος με την σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, με την οποία έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά, την Φοίβη και τον Φίλιππο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιάννης Στάνκογλου εξομολογήθηκε πως: «Είναι δική μου επιλογή το να είμαι ελεύθερος. Δεν είναι πάντα δική μας επιλογή. Ύστερα από τόσα χρόνια σχέσης και γάμου, στην αρχή έχασα λίγο τον μπούσουλά μου, αλλά τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, γιατί κοντεύω πενταετία… Οπότε, όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι και πολύ ωραία και μέσα στο σπίτι!».

«Έχω φτιάξει ένα σπίτι το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Να κάθομαι μέσα εκεί, να διαβάζω, να βλέπω είτε αγώνα είτε καμιά ταινία, να μαγειρεύω μου αρέσει πάρα πολύ για τα παιδιά μου.

Περνάω πάρα πολύ όμορφα και γενικώς έχω πολύ χαρά για τη ζωή. Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο απ’ όσο τον πρόσεχα πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια… Γενικά νομίζω ότι περνάω μία φάση πολύ ωραία!», συνέχισε ο ηθοποιός.

20:51 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

