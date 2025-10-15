Γιάννης Στάνκογλου: Η κρίση ηλικίας στα 50, οι αλλαγές μετά το #metoo και το «Grand Hotel»

Γιάννης Στάνκογλου στο The 2Night Show

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που έχουν σημαδέψει τη ζωή του τα τελευταία χρόνια. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον χωρισμό του, στην κρίση ηλικίας που πέρασε, αλλά και στις επιπτώσεις του κινήματος #metoo στον χώρο του θεάτρου, ενώ αποκάλυψε πώς βιώνει τη νέα του καθημερινότητα μέσα από τον ρόλο του πατέρα και την επαγγελματική του παρουσία στη σειρά «Grand Hotel».

Ο Στάνκογλου περιέγραψε με ειλικρίνεια την περίοδο που βίωσε την κρίση της μέσης ηλικίας, εξηγώντας πως αυτή ήρθε αργότερα στη ζωή του. «Εγώ πέρασα την κρίση ηλικίας στα 50, στα 40 δεν την πέρασα λόγω παιδιού. Εκεί μάλλον δεν είχα τη δυνατότητα. Στα 50 δεν ένιωθα ότι ήμουν δυνατός όπως κάποτε, δεν είχα την ίδια όρεξη, έλεγα ότι θα κάτσω σπίτι, αυτό δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο ερχομός των παιδιών του άλλαξε εντελώς τις συνήθειές του, κάνοντάς τον να ανακαλύψει πλευρές του εαυτού του που δεν είχε γνωρίσει ως τότε. «Με δύο παιδιά αλλάζει η καθημερινότητά μου, θεωρώ ότι δεν έχω αλλάξει και πάρα πολύ. Αλλά δεν μαγείρευα ποτέ, τώρα μαγειρεύω για δυο παιδιά, για τους φίλους τους… Είναι αλλιώς οι χρόνοι», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο #metoo και στον αντίκτυπό του στο ελληνικό θέατρο, ο ηθοποιός υπογράμμισε πως οι αλλαγές που έφερε το κίνημα ήταν αναγκαίες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχουν επηρεάσει το πώς εκδηλώνεται πλέον το χιούμορ και η ελευθερία λόγου στον χώρο. «Είδα αλλαγές στον χώρο, νομίζω ότι χρειαζόταν, βέβαια έχει χαθεί το χιούμορ, είσαι πιο προσεκτικός τι θα πεις και πώς θα το πεις», ανέφερε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν μένει αμέτοχος σε περιστατικά κακής συμπεριφοράς: «Έχω τσακωθεί με σκηνοθέτες που προσέβαλαν άλλους ηθοποιούς, θα πάρω θέση, δεν θα το αφήσω έτσι, προς το παρόν δεν μου έχει στοιχίσει».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για τη συνεργασία του με τους συντελεστές της σειράς «Grand Hotel», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το καλό κλίμα στα γυρίσματα. Όπως είπε, απολαμβάνει ιδιαίτερα να υποδύεται ρόλους με σκοτεινά χαρακτηριστικά, καθώς του επιτρέπουν να εξερευνά διαφορετικές πλευρές του εαυτού του μέσα από την τέχνη της υποκριτικής.

