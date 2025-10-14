Ρόδος: Πώς βρέθηκε το 3χρονο κοριτσάκι από την παιδική στη μεγάλη πισίνα – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ για το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων

Στο ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου το 3χρονο κοριτσάκι, βρετανικής καταγωγής, που είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρό, μετά τον εντοπισμό του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου, στο νησί της Ρόδου. Νεότερες πληροφορίες που αφορούν στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν, αναφέρουν ότι διέφυγε της προσοχής του θείου του, ο οποίος είχε την ευθύνη της επίβλεψής του, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί από τη μικρή στη μεγάλη πισίνα του ξενοδοχείου.

της Μαρίας Πασαλίδου

Υπενθυμίζεται ότι το 3χρονο κορίτσι βρισκόταν στην Ρόδο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του, διαμένοντας σε ξενοδοχείο, στη νότια πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λάρδου.

Μιλώντας στο enikos.gr o αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου της Ρόδου, Μιχάλης Σοκορέλος, γνωστοποίησε ότι η διακομιδή του κοριτσιού στο νοσοκομείο του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, «προκειμένου να γίνει μια ομοιόσταση των ζωτικών οργάνων, ώστε εάν χρειαστεί να γίνει δωρεά, αυτά να μην καταστραφούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δοθεί το 80% των οργάνων».

«Το παιδί ήρθε με μυδρίαση»

Ο κ. Σοκορέλος ανέφερε ότι όλα έγιναν γύρω στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν το κορίτσι εντοπίστηκε στον πυθμένα της πισίνας, εξηγώντας ότι: «Μάλλον, άργησαν να το αντιληφθούν. Όταν το κατάλαβαν το ανέσυραν και άρχισε η προσπάθεια αναζωογόνησης. Ευτυχώς, βρέθηκε εκεί ένας εντατικολόγος, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος έκανε διακοπές και έδωσε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες».

«Στη συνέχεια πήγε το ΕΚΑΒ, πήρε το παιδί και μαζί με τον εντατικόλογο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί, το διασωληνώσαμε και ξεκίνησαν οι εξετάσεις και ο έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του εγκεφάλου. Έγινε αξονική τομογραφία και βρέθηκε ότι ο εγκέφαλος είχε οίδημα. Το παιδί ήρθε με μυδρίαση, που σημαίνει βαριά εγκεφαλική βλάβη» συμπλήρωσε ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί εάν η οικογένεια επιθυμεί να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

«Σίγουρα βρισκόταν στον πάτο της πισίνας πάνω από 3 λεπτά»

Σε ερώτηση για το πόση ώρα το παιδί μπορεί να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας, ο κ. Σοκορέλος απάντησε ότι «σαν γιατρός, σύμφωνα με την εξέλιξη του περιστατικού, και με βάση το ότι η καρδιά συνέχισε να λειτουργεί, σίγουρα πάνω από 3 λεπτά, γιατί τα 3 λεπτά είναι τα οριακά του εγκεφάλου», ενώ υπογράμμισε πως «ενώ η καρδιά λειτουργεί, ο εγκέφαλος είναι νεκρός. Γι’ αυτό έγινε και η διακομιδή. Η καρδιά επανήλθε».

Ο κ. Σοκορέλος ολοκλήρωσε τονίζοντας πως το συμβάν «αφορά σε ένα θλιβερό γεγονός. Μακάρι να μην ξαναγίνει. Χρειάζεται να υπάρχει προσοχή και εγρήγορση».

Μαρτυρίες λένε ότι ο θείος ήταν αφηρημένος

Στο enikos.gr μίλησε από την πλευρά του και ο κ. Αλέξανδρος Κολιάδης, δήμαρχος της Ρόδου, σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, «το κοριτσάκι το είχαν αφήσει οι γονείς του στην εποπτεία του θείου της, ο οποίος μάλλον αφαιρέθηκε. Το παιδί έφυγε από την παιδική πισίνα και πήγε στη μεγάλη και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε στον πάτο».

«Είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός» τόνισε ακόμη, συμπληρώνοντας ότι «αυτό που λένε μάρτυρες, είναι ότι ο θείος, ο οποίος είναι περίπου 30 ετών, ήταν αφηρημένος και δεν παρακολουθούσε, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να διαφύγει της προσοχής του».

Υπενθυμίζεται πως για το τραγικό συμβάν έχουν συλληφθεί από το ΑΤ Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου ηλικίας 54 ετών, ενώ αναζητείται ο διευθυντής του ξενοδοχείου, για τον οποίο έχει σχηματιστεί δικογραφία. Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν υπήρχε ή όχι ναυαγοσώστης σε κάποια από τις πισίνες.

Πάντως, σημειώνεται πως σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου κ. Παναγιώτης Εγγλέζος μιλώντας στο enikos.gr: «Στη νότια Ρόδο τα ξενοδοχεία αυτή την περίοδο είναι ακόμη γεμάτα. Εμείς έχουμε ακόμα σεζόν εδώ», επισημαίνοντας πως «τα περισσότερα ξενοδοχεία στην περιοχή της Λάρδου, είναι μεγάλα ξενοδοχεία, κυρίως 5στερα».