Ρόδος: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 3χρονο κοριτσάκι – Βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε την Τρίτη (14/10) με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, καθώς βρέθηκε στον πάτο της πισίνας ενός ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Σαντορίνη: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου μυδριασμένο και λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι θα μεταφερόταν για αξονική τομογραφία, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

«Στην εξέταση που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα και από τη διάγνωση θα εξαρτηθεί αν θα μεταφερθεί με επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος, χαρακτηρίζοντας πολύ βαρύ το περιστατικό, αφού το παιδί φαίνεται ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρά.

«Δεν αντιδρά…»

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός Βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», όπως είπε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παραμένει άγνωστο το πώς διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του όπου παραθέριζαν για διακοπές με τους γονείς, τα δύο αδελφάκια του και την γιαγιά του σύμφωνα με πληροφορίες της «δ» και βρέθηκε να είναι χωρίς τις αισθήσεις του στην μεγάλη πισίνα του ξενοδοχείου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 4 ημέρες είχαμε ακόμη ένα περιστατικό στο Νότιο Αιγαίο, ένα παιδί ηλικίας πέντε ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι, στη Σαντορίνη. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, ενώ το παιδί, με καταγωγή από την Ινδία, βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε πέσει μέσα στο νερό. Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

 

16:35 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

