Σαντορίνη: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα

Στον εισαγγελέα Νάξου οδηγούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου στην πισίνα του οποίου πνίγηκε το 5χρονο αγόρι, το Σάββατο (11/10), στη Σαντορίνη. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης, όπου διέμενε η οικογένεια του 5χρονου, μαζί με ένα γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στον πάτο. Αμέσως ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου, δυστυχώς, λίγο αργότερα κατέληξε. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας.

Δήμαρχος Σαντορίνης: «Έγινε χρήση απινιδωτή, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες»

Ο πνιγμός του παιδιού έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της Σαντορίνης. Ο δήμαρχος του νησιού, Νίκος Ζώρζος, μίλησε στην ΕΡΤ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και παραθέτοντας όσα στοιχεία είχαν γίνει γνωστά.

«Από την ενημέρωση που έχω μέχρι τώρα, οι προδιαγραφές της συγκεκριμένης πισίνας δεν απαιτούσαν να υπάρχει ναυαγοσώστης», ανέφερε ο κ. Ζώρζος, επισημαίνοντας πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Το λέω με την επιφύλαξη που έχει κάποιος όταν λαμβάνει μια είδηση, όμως αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. «Ήταν παρόντες οι γονείς στην πισίνα. Δυστυχώς, ξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός», δήλωσε ο δήμαρχος.

Επιβεβαίωσε ότι υπήρχε απινιδωτής και έγιναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. «Έγινε χρήση απινιδωτή, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Θήρας. Παρά το γεγονός ότι παρότι φαινόταν ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή», κατέληξε ο δήμαρχος.

