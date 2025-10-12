ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελεγκτών καταγγέλλει ότι δέχτηκε απειλές και προπηλακισμό από κτηνοτρόφο της Κρήτης – «Τρόμαξαν τα ζώα και ποδοπατήθηκαν» απαντά η δικηγόρος του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Άγριο προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν τρεις γυναίκες, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ισχυρίζεται οτι αντέδρασε επειδή ο έλεγχος έγινε κατά την περίοδο όπου τα ζώα γεννούν, με αποτέλεσμα αυτά να τρομάξουν και να ποδοπατηθούν. Ο ίδιος, δηλώνει ότι είναι δεκτός κάθε έλεγχος, μετά τον απογαλακτισμό των ζώων.

Οι τρεις υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν, σύμφωνα με το ERTNews, έγγραφη αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν προπηλακισμό και απειλές από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου για να διαπιστώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή.

“Ελέγχθηκαν περίπου 70 πρόβατα. Μεταφερθήκαμε σε διπλανό χώρο όπου υπάρχουν κατσίκες, πρόβατα και νεαροί αμνοί και με τη βοήθεια των μελών της οικογένειας ελέγχθησαν περίπου 30 πρόβατα. Εκεί ο πατέρας δήλωσε ότι ο έλεγχος σταματά γιατί στον επόμενο φραγμένο χώρο που δεν μας επέτρεψε να μπούμε, ήταν τα ζώα που είχαν γεννήσει πρόσφατα και τα νεογνά” τονίζουν οι υπάλληλοι.

Η λογομαχία κατά τους 3 ελεγκτές πήρε άγριες διαστάσεις.

Η αναφορά των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Απείλησε την Μ.Λ. ότι θα της διαλύσει το κεφάλι, σηκώνοντας το χέρι, στο οποίο κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο … εκδιωχτήκαμε συνοδευόμενες από ύβρεις», καταγγέλλει υπάλληλος.

Από την πλευρά της η οικογένεια του κτηνοτρόφου, καταγγέλλει το περιφερειακό κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το θάνατο τριών νεογνών αρνιών.

«Με την είσοδο των ξενιστών ουσιαστικά των ελεγκτών στην αίθουσα που βρίσκονταν τα ζώα, τα νεογέννητα και οι μητέρες τράπηκαν σε φυγή, θορυβήθηκαν και αναστατώθηκαν τα κυνηγούσαν, προκειμένου να τα χρωματίσουν…Τράπηκαν σε φυγή και πάνω στη φυγή αυτή ποδοπατήθηκαν νεογνά και έχουν σκοτωθεί», σημείωσε ο Θεονύμφη Μπέρκη, δικηγόρος της οικογένειας.

Ο κτηνοτρόφος, υπέβαλε αίτημα διενέργειας επανελέγχου των ζώων, μετά τον απογαλακτισμό τους.

Πρέπει να σταματήσουν οι έλεγχοι αυτούς του δύο μήνες που γεννούν τα ζώα, λένε οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

«Είμαστε δεκτοί σε κάθε έλεγχο, όποτε θέλουν, αλλά όπως πρέπει. Πρέπει τα ζώα που γεννάνε και είναι σε κατάσταση νερόγεννα να ποδοπατούν τα αρνιά να τα σκοτώσουν, όποιος και αν είναι θα χάσει την ψυχραιμία του. Είναι δυνατόν να βλέπεις τα παιδιά σου να σκοτώνουν τα παιδιά τους;», ανέφερε ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Η αναφορά του κλιμακίου έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώ το περιστατικό αναμένεται να τεθεί υπό διερεύνηση σε υπηρεσιακό και νομικό επίπεδο.

