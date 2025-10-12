Σπουδαία ανακάλυψη στην πόλη που περπάτησε ο Απόστολος Παύλος: Οι τιρκουάζ χάντρες για το «κακό μάτι» της εποχής των Σελτζούκων

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Οι τιρκουάζ χάντρες για το “κακό μάτι” που ανακαλύφθηκαν στα Λύστρα. Φωτογραφία: DHA
Οι τιρκουάζ χάντρες για το “κακό μάτι” που ανακαλύφθηκαν στα Λύστρα. Φωτογραφία: DHA

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στα Λύστρα, την αρχαία πόλη που αναφέρεται στη Βίβλο ως το μέρος που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος, έφεραν στο φως στοιχεία της εποχής των Σελτζούκων. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τιρκουάζ χάντρες – πρόδρομους του ματιού, μέσα σε παιδικούς τάφους.

Τα Λύστρα ιδρύθηκαν ως ρωμαϊκή αποικία από τον αυτοκράτορα Αύγουστο και έγιναν ένα απ΄τα πρώτα κέντρα του Χριστιανισμού. Φωτογραφία: İHA
Τα Λύστρα ιδρύθηκαν ως ρωμαϊκή αποικία από τον αυτοκράτορα Αύγουστο και έγιναν ένα από τα πρώτα κέντρα του Χριστιανισμού. Φωτογραφία: İHA

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ανακάλυψη αποτελεί μια πολιτιστική γέφυρα – που μαρτυρά πως συνυπήρχαν οι πεποιθήσεις των Σελτζούκων Τούρκων με τις προγενέστερες παραδόσεις της Ανατολίας.

Οι τιρκουάζ χάντρες είναι η αρχική μορφή των σημερινών συμβόλων nazar boncuğu, που είναι συνυφασμένο με την τούρκικη ταυτότητα – το αντίστοιχο “μάτι” που προστατεύει από το μάτιασμα.

Τα Λύστρα ιδρύθηκαν ως ρωμαϊκή αποικία από τον αυτοκράτορα Αύγουστο και έγιναν ένα απ΄τα πρώτα κέντρα του Χριστιανισμού. Φωτογραφία: İHA
Τα Λύστρα ιδρύθηκαν ως ρωμαϊκή αποικία από τον αυτοκράτορα Αύγουστο και έγιναν ένα απ΄τα πρώτα κέντρα του Χριστιανισμού. Φωτογραφία: İHA

Επικεφαλής των ανασκαφών είναι ο καθηγητής İlker Mete Mimiroğlu από το πανεπιστήμιο Necmettin Erbakan, οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”, με την υποστήριξη κοινότητας του Ικονίου και της Μέραμ.

Κοντά στο σημερινό χωριό Χατίν Σεράι στο Ικόνιο, τα Λύστρα είναι γνωστά από τις Πράξεις των Αποστόλων, ως ένα από τα σημαντικότερα μέρη που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος.

Τα Λύστρα ιδρύθηκαν ως ρωμαϊκή αποικία στη διάρκεια της αυτοκρατορίας του Αυγούστου και εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές της Λυκαονίας. Ο Απόστολος Παύλος της έδωσε διαχρονική φήμη όταν μαζί με τον Βαρνάβα, τον πρώτο αιώνα μ.Χ. πήγαν στα Λύστρα, στη ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας, αφού αναγκάστηκαν να φύγουν από το Ικόνιο εξαιτίας μιας απόπειρας λιθοβολισμού σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, όταν ο Παύλος θεράπευσε έναν εκ γενετής κουτσό, τα πλήθη συμπέραναν ότι αυτός και ο Βαρνάβας ήταν ενσαρκωμένοι θεοί—ο Ερμής και ο Δίας.
Μάλιστα μόλις και μετά βίας κατάφεραν να αποτρέψουν τα πλήθη από το να θυσιάσουν σε αυτούς.

“Ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τρεις φορές τα Λύστρα”, εξηγεί ο Mimiroğlu. “Η περιοχή έγινε ένα από τα πρώτα κέντρα του Χριστιανισμού στην Ανατολία και αργότερα, στη Βυζαντινή περίοδο, έγινε έδρα του επισκόπου”.

Οι τέσσερις φάσεις της εκκλησίας του επισκόπου

Οι ανασκαφές εστιάζουν σε μια μεγάλη δομή, η οποία έχει ταυτοποιηθεί ως η Επισκοπική Εκκλησία της πόλης, στην οποία οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στοιχεία τεσσάρων διακριτών κατασκευαστικών φάσεων.

“Η πρώτη φάση κατασκευής, ήταν μια πλούσια διακοσμημένη βασιλική με ξύλινη οροφή και χρυσοποίκιλτα μωσαϊκά από τον 6ο έως τον 8ο αιώνα μ.Χ.”, εξηγεί ο Mimiroğlu.

“Ανακαλύψαμε ίχνη μιας μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία μάλλον συνδέεται με τις πρώιμες ισλαμικές επιδρομές. Οι πειραματικές αναλύσεις θα δείξουν την ένταση της φωτιάς” πρόσθεσε.

Τάφοι των Σελτζούκων και τιρκουάζ χάντρες

Στους αιώνες που ακολούθησαν, η ερειπωμένη εκκλησία ξαναχτίστηκε εν μέρει, ως μικρότερο παρεκκλήσι, στο οποίο ξαναχρησιμοποιήθηκαν πέτρες από παλιότερες, ρωμαϊκές δομές.

Στη διάρκεια των ανασκαφών, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν και δύο νομίσματα των Σελτζούκων γύρω από 40 τάφους, ανάμεσα στους οποίους δύο παιδικοί τάφοι με τις τιρκουάζ χάντρες από πηλό.

“Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι το παρεκκλήσι χρησιμοποιήθηκε από τις χριστιανικές κοινότητες που έζησαν υπό τη Δυναστεία των Σελτζούκων”, εξηγεί ο Mimiroğlu.

“Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το τιρκουάζ – χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Τούρκων. Στην αρχαιότητα το μοτίβο της κυκλικής κουκκίδας, συμβόλιζε την προστασία από το κακό.

Στην ανακάλυψη, βλέπουμε το μοτίβο να ενσωματώνεται στον πολιτισμό των Σελτζούκων Τούρκων, το οποίο εξελίχθηκε στο σημερινό μάτι των Τούρκων, το nazar boncuğu”, το αντίστοιχο μάτι για προστασία από το μάτιασμα.

Στοιχεία που μαρτυρούν την ανεκτικότητα των Σελτζούκων

Οι ανακαλύψεις τονίζουν τη θρησκευτική συνύπαρξη υπό τη Δυναστεία των Σελτζούκων. “Όταν τον έλεγχο της περιοχής άδραξαν οι Σελτζούκοι, δεν εξαφανίστηκαν οι τοπικοί πληθυσμοί”, σημείωσε ο Mimiroğlu.

“Αντίθετα, συνέχισαν τη ζωή τους σε διάχυτο πνεύμα ανεκτικότητας – μια συνέχεια που μαρτυρούν σιωπηρά τα τεχνουργήματα”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Πρίγκιπας William αποκαλύπτει πώς διαχειρίζονται τα παιδιά του τη διάγνωση καρκίνου της Kate Middleton

Πόσος χρόνος χρειάζεται πραγματικά για να χάσετε 10 κιλά και να τα διατηρήσετε – Τι λένε οι ειδικοί

Επίδομα παιδιού 2025: Ποιες αλλαγές έρχονται στην καταβολή της επόμενης δόσης

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Άνδρας στοχεύει στο Ρεκόρ Γκίνες με το εντυπωσιακό του Χάλογουιν στήσιμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 5 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε μία τσουλήθρα σε 17 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:04 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο 2.500 ετών γεμάτο θησαυρούς – Το περίεργο είναι πως βρέθηκε κυριολεκτικά άθικτος

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν πολύτιμα τεχνουργήματα σε  χώρο ταφής – έναν από τους ελάχιστους ασύλητ...
15:00 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Επιστήμονες έφτασαν κοντά στο κέντρο της Γης – Τι ανακάλυψαν όταν «χτύπησαν» την πόρτα του μανδύα

Η κατανόηση της γεωλογίας, ξεκινά με τη μελέτη του μανδύα, ο οποίος διαχωρίζει τον πετρώδη φλο...
12:19 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Μπορείτε να αντιστραφεί το γκριζάρισμα των μαλλιών; Πρωτοποριακή μελέτη ανοίγει τον δρόμο για να γίνει πραγματικότητα

Τα γκρίζα μαλλιά είναι το πρώτο σημάδι που μας κάνει να νιώθουμε πως μεγαλώνουμε. Τα μαλλιά συ...
08:03 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Μοναδική ανακάλυψη: Βρέθηκαν καρβέλια ψωμιού της βυζαντινής εποχής σε άψογη κατάσταση – Η αναπαράσταση του Ιησού Αγρότη και η ελληνική επιγραφή

Μια αρχαιολογική ανασκαφή στο σημερινό Topraktepe, την αρχαία Ειρηνούπολη της Κιλικίας, οδήγησ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης