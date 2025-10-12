Ασπρόπυργος: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο χαρτικών – Μάχη να μην επεκταθεί σε κοντινά κτίρια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το πρωί της Κυριακής στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά καίει σε εργοστάσιο χαρτικών και λόγω των εύφλεκτων υλικών το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και κλιμακοφόρο όχημα.

Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή είναι αποπνικτική λόγω του πυκνού μαύρου καπνού. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην επεκταθεί η φωτιά και σε παρακείμενα κτίρια.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον #Ασπρόπυργος Αττικής.

Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή από υδροφόες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2025

Δείτε βίντεο: