Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (12 Οκτωβρίου) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, και δίνουν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνολικά 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Την προσπάθεια των πυροσβεστών ενίσχυσαν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσής της.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

