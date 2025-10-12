Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας κόντρα στην Σερβία – «Εξάρα» της Τουρκίας στην Βουλγαρία

Η Αλβανία έκανε το μεγάλο «μπαμ» στη Σερβία, η Ισπανία και η Πορτογαλία συνέχισαν με νίκες την πορεία τους προς το Μουντιάλ 2026, ενώ η Ιταλία έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί της. Δείτε όλα όσα έγιναν στους ομίλους των προκριματικών της Ευρώπης.

Χάρη στο γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε τεράστιο «διπλό» μέσα στη Σερβία (1-0), παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα για τα μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Οι παίκτες του Σιλβίνιο εκμεταλλεύτηκαν την πίεση και τα νεύρα του αγώνα, με τον Θωμά Στρακόσα της ΑΕΚ να κρατά ανέπαφη την εστία του και τον Λούκα Γιόβιτς να περνά αλλαγή στο 64΄ για τη Σερβία. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Μάναϊ στις καθυστερήσεις με εντυπωσιακό σουτ. Την ίδια ώρα, Λετονία και Ανδόρρα έμειναν στο 2-2 στη Ρίγα, χάνοντας ουσιαστικά κάθε ρεαλιστική ελπίδα για τη δεύτερη θέση.

Στον 5ο Όμιλο, η Ισπανία επικράτησε εύκολα της Γεωργίας με 2-0 στο Έλτσε και έκανε το 3/3, παραμένοντας στην κορυφή. Η «Ρόχα» ήταν ανώτερη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Πίνο άνοιξε το σκορ στο 24’, ενώ ο Οϊαρθάμπαλ «σφράγισε» τη νίκη με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 64’. Παρά το χαμένο πέναλτι του Τόρες και τα δύο δοκάρια, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν απειλήθηκε. Στο άλλο παιχνίδι, η Τουρκία έκανε «περίπατο» μέσα στη Βουλγαρία, διαλύοντας τη με 6-1. Ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ είχε την ασίστ στο μοναδικό γκολ των Βούλγαρων, ενώ για τους Τούρκους σκόραραν οι Γιλντίζ (2), Γκιουλέρ, Τσελίκ, Καχφετσί και ο Ποπόφ με αυτογκόλ.

Στον 6ο Όμιλο, η Πορτογαλία δυσκολεύτηκε, αλλά στο φινάλε βρήκε τη λύση απέναντι στην Ιρλανδία. Ο Ρούμπεν Νέβες σκόραρε στο 90+1’, χαρίζοντας τη νίκη με 1-0 στην ομάδα του και το 3Χ3 στον όμιλο. Ο Ρονάλντο δεν κατάφερε να σκοράρει, αφού ο τερματοφύλακας των Ιρλανδών, Κέλεχερ, απέκρουσε πέναλτι με το πόδι, κρατώντας την ομάδα του «ζωντανή» μέχρι το τέλος. Στο άλλο ματς, η Ουγγαρία επικράτησε 2-0 της Αρμενίας χάρη στα γκολ των Λούκας και Γκρούμπερ, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στα προκριματικά.

Στον 9ο Όμιλο, η Ιταλία συνέχισε με νίκη, περνώντας από την έδρα της Εσθονίας με 3-1. Ο Κιν άνοιξε το σκορ μόλις στο 4’, πριν αποχωρήσει τραυματίας. Ο Ρετέγκι είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να του αποκρούει πέναλτι στο 30’, αλλά ο ίδιος επανόρθωσε οκτώ λεπτά αργότερα. Ο Εσπόζιτο στο 74’ έκανε το 3-0, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Σαπίνεν στο 76’ έπειτα από λάθος του Ντοναρούμα. Η ομάδα του Γκατούζο βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έξι βαθμούς πίσω από τη Νορβηγία, που διέλυσε το Ισραήλ με 5-0 και παραμένει στην κορυφή.

Στον 11ο Όμιλο, πίσω από την Αγγλία που οδηγεί με το απόλυτο, η Αλβανία με 11 βαθμούς δείχνει να κρατά στα χέρια της τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τη Σερβία στους 7. Η Αγγλία προηγείται με 15 βαθμούς χωρίς να έχει δεχθεί γκολ, ενώ Λετονία και Ανδόρρα ακολουθούν με 5 και 1 βαθμό αντίστοιχα.