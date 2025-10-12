Φάμπιο Καπέλο για Ρονάλντο: «Έβγαινε κάθε βράδυ – Ζήτησα από την διοίκηση της Ρεάλ να φύγει επειδή ζύγιζε 94 κιλά»

Εμπειρίες και ιστορίες από την προπονητική του καριέρα μοιράστηκε ο Φάμπιο Καπέλο σε δημόσια εκδήλωση, αναφερόμενος –μεταξύ άλλων– στη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2006-2007. Ο 79χρονος Ιταλός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη δύσκολη σχέση που είχε τότε με τον Ρονάλντο, τον οποίο χαρακτήρισε «αρνητικό ηγέτη» της ομάδας, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του από τη «Βασίλισσα».

Ο Καπέλο αποκάλυψε πως η κατάσταση με τον Βραζιλιάνο σταρ είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Ο Ρονάλντο, όπως είπε, συνήθιζε να βγαίνει κάθε βράδυ, δεν διατηρούσε τη φυσική του κατάσταση και αρνιόταν να ακολουθήσει πειθαρχημένο πρόγραμμα. «Έφυγα επειδή ήταν ο αρνητικός ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης και μιλάω για τον Ρονάλντο, τον καλύτερο παίκτη που έχω προπονήσει ποτέ. Έβγαινε έξω κάθε βράδυ, ζύγιζε 94 κιλά και δεν ήθελε να χάσει βάρος!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως εκείνη τη στιγμή έπρεπε να ληφθεί μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση. «Κάποια στιγμή είπα στον πρόεδρο ότι έπρεπε να τον αφήσουμε να φύγει, γιατί δεν υπήρχε ελπίδα να προχωρήσουμε έτσι. Και το κάναμε. Αφότου έφυγε, ξεκινήσαμε ξανά να παίρνουμε πρωταθλήματα. Αλλά πρέπει να λαμβάνεις τέτοιες αποφάσεις, να καταλαβαίνεις πού βρίσκεται το πρόβλημα», τόνισε ο Καπέλο.

Ο Ρονάλντο αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο του 2007 και συνέχισε την καριέρα του στη Μίλαν. Λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, αποχώρησε και ο Καπέλο, έχοντας οδηγήσει τη «Βασίλισσα» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας ύστερα από τέσσερα χρόνια.