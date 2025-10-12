Ιράν: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία πως το Ισραήλ δεν θέλει ένα νέο πόλεμο μαζί της

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το βράδυ ότι η Τεχεράνη έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε νέα σύγκρουση με τη χώρα του μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου.

«Φαίνεται ότι πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου και του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε ο Αραγτσί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν», διευκρινίζοντας πως το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε στον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία.

Παρά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης, το Ιράν, παραδοσιακός υποστηρικτής της Χαμάς, επανέλαβε την έλλειψη εμπιστοσύνης του προς το Ισραήλ και αμφισβήτησε ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία έχει ξεκινήσει μόλις τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο Αραγτσί τόνισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπιστοσύνη στο σιωνιστικό καθεστώς» και υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν επανειλημμένες εκεχειρίες, κυρίως στον Λίβανο, που παραβιάστηκαν από το Ισραήλ.

Ο Ιρανός υπουργός προειδοποίησε επίσης για «τα τεχνάσματα και τις προδοσίες του σιωνιστικού καθεστώτος», ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν αναγνωρίζεται από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Παράλληλα, ο Αραγτσί διαβεβαίωσε ότι η χώρα του συνεχίζει να στηρίζει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι «πάντα υποστηρίζαμε κάθε σχέδιο ή μέτρο που θα μπορούσε να θέσει τέλος σε αυτά τα εγκλήματα κατά του λαού της Γάζας, να θέσει τέλος σε αυτή τη γενοκτονία».

Σχολιάζοντας την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανή εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, ο Αραγτσί την χαρακτήρισε «ευσεβή πόθο» και επανέλαβε πως «το Ιράν δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ένα κατοχικό καθεστώς που έχει διαπράξει γενοκτονία και έχει σκοτώσει παιδιά».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε αναφέρει πρόσφατα ότι «ίσως ακόμη και το Ιράν να μπορέσει να προσχωρήσει» στις Συμφωνίες του Αβραάμ, που οδήγησαν σε εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τέσσερα μουσουλμανικά κράτη.

Το παλαιστινιακό ζήτημα παραμένει πυλώνας της ιρανικής εξωτερικής πολιτικής από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ενώ η στρατιωτική σύγκρουση Ιράν – Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο προκάλεσε θύματα ανάμεσα σε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, επιστήμονες που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και εκατοντάδες πολίτες, πριν καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός μετά από 12 ημέρες συγκρούσεων. Η Τεχεράνη παραμένει επομένως σε επιφυλακή, ενώ η περιοχή συνεχίζει να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

