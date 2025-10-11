Λεωφόρος Συγγρού: Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις Αρχές, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 22:50, άγνωστος άφησε στο σημείο εκρηκτικό μηχανισμό που αποτελούνταν από τέσσερα γκαζάκια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ έσπασαν τζάμια, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΕΜ, τα οποία ερευνούν τον μηχανισμό και συλλέγουν ευρήματα που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η κυκλοφορία στην οδό Αριστοτέλους έχει διακοπεί, από το ύψος της Πάντου έως τον παράδρομο της Λεωφόρου Συγγρού, για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθεί το έργο των αρχών.

23:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

