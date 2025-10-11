Αθήνα: Άγριο ξύλο σε 14χρονο μαθητή για… μια λάθος πάσα στο μπάσκετ

Άλλο ένα περιστατικό βίας και σχολικού εκφοβισμού (bullying) σημειώθηκε σε προαύλιο γυμνασίου στην Αθήνα, με θύμα έναν 14χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ομάδα επτά παιδιών επιτέθηκε σε έναν μαθητή και τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αφορμή… μια λάθος πάσα στο μπάσκετ.

Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο, οι ίδιοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει τον αδελφό του 14χρονου. Το παιδί μίλησε για την βίαιη επίθεση που δέχτηκε.

«Ήταν εφτά κι εγώ μόνος μου. Με χτύπησαν στο κεφάλι και κάτω από τα μάτια μου. Το μόνο που τους είπα ήταν: “μην με κοροϊδεύετε για ένα λάθος που έκανα”».

Οι καθηγητές ήταν παρόντες, αλλά οι περισσότεροι καθόντουσαν πιο μακριά, με αποτέλεσμα μόνο ο γυμναστής να καταφέρει να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες. Μία καθηγήτρια βοήθησε επίσης, συγκρατώντας τον μαθητή που είχε δεχτεί την επίθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Μήνυση κατέθεσαν οι γονείς του 14χρονου

Οι γονείς του 14χρονου αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση, ενώ το παιδί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων — χειρουργό, νευροχειρουργό, ΩΡΛ και οφθαλμίατρο — λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι.

«Πήγαμε στην αστυνομία και κάναμε μήνυση. Τον είδαν γιατροί, έκανε ακτινογραφίες και υπέρηχους… όλα αυτά γιατί τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα», περιέγραψε η μητέρα του.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του μαθητή ανέφερε: «Θέλω να γίνει κάτι για να υπάρχει ασφάλεια και να μην τρώνε ξύλο χωρίς λόγο. Και μάλιστα μέσα στο σχολείο».

Το περσινό περιστατικό bullying με τον αδελφό του

Η ίδια ομάδα μαθητών είχε επιτεθεί και στον αδελφό του 14χρονου πριν από έναν χρόνο, προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο του και αναγκάζοντας το παιδί να χάσει σχεδόν μία εβδομάδα μαθήματα.

 

 

