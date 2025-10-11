Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε ομάδα διαρρηκτών που «έγδυνε» καταστήματα – 6 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα στη Σαλαμίνα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη έξι μελών του κυκλώματος.

Σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας το πρωί της Πέμπτης (9/10) και το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10), οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έξι Έλληνες, ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, εκ των οποίων ο ένας είναι μόλις 16 ετών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και άλλο μέλος της οργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, εντοπίστηκαν οι παραπάνω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους  δράση.

Πώς δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών-διαρρήξεων σε καταστήματα και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, αφού επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους τους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ. Σε μία περίπτωση δεν δίστασαν να διαρρήξουν Ιερό Ναό αφαιρώντας από το εσωτερικό του εικόνα μεγάλης αξίας.

Από  έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν δύο ασύρματοι.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

