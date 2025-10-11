Γάζα: Στην Αίγυπτο ο Μακρόν την Δευτέρα για να υποστηρίξει την «εφαρμογή» της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν Συνέντευξη Τύπου με Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/SHAWN THEW

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα 13 τους μηνός στην Αίγυπτο για να υπογραμμίσει την “υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα” μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Ο Μακρόν θα συζητήσει, με την ευκαιρία αυτή, “με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου”, εξήγησε η γαλλική προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει εάν ο Γάλλος πρόεδρος  θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβλέπει επίσης να μεταβεί στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Τραμπ και με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, στοχεύει στην καθιέρωση μόνιμης εκεχειρίας, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν θα επαναλάβει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό, ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Γαλλικό εστιατόριο σερβίρει το φαγητό του μέλλοντος – «Έντομα!»
περισσότερα
22:29 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Σοκ από την πλήρη καταστροφή της Γάζας προκαλούν πλάνα από drone – Εικόνες που θυμίζουν την καταστροφή της Δρέσδης

Εικόνες από την καθημαγμένη Γάζα δημοσίευσε το Associated Pres, με την καταστροφή των κτιρίων ...
22:04 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Ντάιαν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

Η ηθοποιός-θρύλος του Χόλιγουντ, Ντάιαν Κίτον πέθανε σε ηλικία 79 ετών, σύμφωνα με το περιοδικ...
21:41 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Live εικόνα: Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλωτές στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ – Φωνάζουν τα ονόματα των ομήρων, αποδοκιμασίες για Νετανιάχου

Μεγάλη διαδήλωση είναι σε εξέλιξη στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, όπου περί τους 150 χιλιάδε...
20:48 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Βρετανία: Δολοφονήθηκε στις φυλακές παιδόφιλος πρώην ροκ σταρ – «Ήταν μια φρικτή σκηνή»

Το πρώην αστέρι της ροκ μουσικής, στην Βρετανία,  ο Ian Watkins, δολοφονήθηκε στη φυλακή σε μι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης